Queiroz dimite como seleccionador de Ghana: "Dejo esta aventura orgulloso"

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, aplaude tras el partido de fútbol del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Ghana, disputado en el Boston Stadium. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

KANSAS CITY (ESTADOS UNIDOS), 6 (EUROPA PRESS)

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, ha presentado la dimisión de su cargo después de la eliminación en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, tras la derrota por 1-0 ante Colombia en los dieciseisavos de final y en el que sumó su quinta Copa del Mundo consecutivo como técnico.

"Dejo esta aventura orgulloso de lo que hemos conseguido, pero también con la sana insatisfacción de quienes siempre quieren más", declaró Queiroz, quien criticó a la federación de fútbol del país africano.

"El futuro de las 'Estrellas Negras' no se construirá solo sobre el terreno de juego. Su éxito debe comenzar fuera del campo, creando el mejor entorno posible para preparar, proteger y desarrollar el extraordinario talento futbolístico de Ghana", afirmó el preparador portugués.

Queiroz expresó su "más sincero agradecimiento" a sus jugadores y cuerpo técnico por su "valor", "compromiso" y "dedicación inquebrantable" al equipo. "A los aficionados: no podemos afirmar que hayamos alcanzado la plena satisfacción deportiva, pero sí podemos decir con orgullo que hemos honrado los colores de Ghana y hemos devuelto el respeto y la credibilidad a las Estrellas Negras en el mayor escenario del fútbol", manifestó.