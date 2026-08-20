Rafael Louzán: "Somos una verdadera potencia, doblemente campeones del mundo"

Archivo - Entrega de medallas en la final del Mundial 2026 - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recordó este miércoles la segunda estrella lograda por la selección hace justo un mes en la final del Mundial 2026, para demostrar la "verdadera potencia" del fútbol que es España, "doblemente campeones" masculino y femenino, mostrando además valores y estilo que despiertan "admiración".

"Según vaya pasando el tiempo, creo que la inmensa mayoría de los españoles recordaremos esa cita del 19 de julio en el MetLife de Nueva York para siempre. Y además es muy bonito ver que España entera prácticamente estaba unida en torno a una selección, y a unos jugadores, a un verdadero equipo, a un seleccionador, que nos han hecho de nuevo doblemente campeones del mundo", dijo en una entrevista a Tablero Deportivo de RNE, que recoge Europa Press.

Louzán recordó la importancia de la conquista hace un mes en la cita que acogieron Estados Unidos, México y Canadá. "Es muy bueno para la promoción de nuestro fútbol, de nuestro talento, pero sobre todo la promoción de nuestro país en el mundo. Para decir que somos una verdadera potencia, que yo creo que se están haciendo bien las cosas", afirmó, recordando todos los niveles de este deportes.

"Esto se debe de manera muy especial a los equipos del fútbol español, desde arriba abajo, tanto los profesionales como los no profesionales, que se está trabajando muy bien. A los entrenadores, también, cómo no, hay que incluir, evidentemente, es una parte fundamental, aunque sea discutible o quieran discutirlo algunos, a los árbitros y, cómo no, a los directivos de este país", añadió.

El presidente de la RFEF agradeció el camino conjunto para que "el fútbol español sea lo que realmente es hoy, doblemente campeón del mundo en masculino y también ahora mismo doblemente campeones del mundo en masculino y en femenino". "Seguramente quedan cosas por mejorar, pero creo que este es el camino. El camino que nos lleva al éxito, el camino que nos lleva precisamente a ganar un título y de esta manera, porque es cómo se ha ganado este título", apuntó.

"Creo que ha ganado el fútbol, en primer lugar, y segundo, la forma de cómo lo hemos ganado. España creo que ha ganado con humildad, con mucha sencillez y como si fuera un día más de trabajo, haciendo bien sus cosas y de alguna manera sin ningún tipo de algarabías, disfrutando, como no podíamos hacerlo de otra manera, de este título, pero creo que también se puede disfrutar con respeto y con admiración a todo el trabajo que hacen los que están allí, pero incluso los que no están también", añadió.

Por otro lado, Louzán fue preguntado por su celebración del gol de Ferran en el 106' que dio el Mundial a España en la final contra Argentina, justo hace un mes. "Nos levantamos todos, incluso el rey de España también y la reina. Estábamos ansiando que ese gol llegara, tardó más de lo previsto en llegar. Las cosas que saben a gloria tardan y esta tardó, pero en todo caso, creo que España ha sido sin ningún lugar a dudas, y no dicho por nosotros, sino dicho por la mayoría, la mejor selección del Mundial", afirmó.

"Con esto queremos decir que ha ganado el fútbol, que ha ganado España por supuesto, pero que de alguna manera gana una manera de jugar al fútbol que creo que, no sé si diríamos ha asombrado al mundo, pero que sí ha hecho del fútbol algo muy, muy bonito y que creo que todos vamos a recordar por muchísimo tiempo", añadió.

Además, el presidente de la Federación dejó claro que la intención de España es pelear por que la final del Mundial 2030 sea suya ya que "no se entendería cualquier otra cosa que no fuera que España fuera la final de ese gran Mundial". "Ya saben lo que significa España en el mundo. Somos doblemente campeones del mundo ahora mismo, con la selección masculina y la selección femenina, espero además que el año que viene podamos repetir éxito", dijo.

"Pero ese respeto también al fútbol español, al talento de jugadores, de clubes, de entrenadores, de árbitros y de ese nivel de talento en general que tiene el fútbol español, creo que merece ser respetado y para ese respeto creo que de alguna manera no hay más justificación que España tiene que ser, por supuesto, el lugar donde se celebra la final de la Copa del Mundo del Centenario", añadió.

Además, Louzán dejó claro que la renovación del seleccionador Luis de la Fuente hasta 2030 es cuestión de tiempo. "Es algo que creo que Luis se tiene merecido. Estamos trabajando en ello. Cuando llegué tuvimos que afrontar precisamente una renovación justa y necesaria con Luis de la Fuente, que nos ha llevado a este éxito, y todo su equipo, y por lo tanto vamos a trabajar ahora y de hecho lo estamos haciendo ya para esa ampliación de contrato", zanjó, recordando el palmarés del técnico riojano.