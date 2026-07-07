El Real Madrid rechaza "las lamentables manifestaciones racistas" de Celeste Amarilla hacia Mbappé

Kylian Mbappé durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid manifestó este martes su "más rotundo rechazo" a los insultos racistas que profirió la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el delantero francés Kylian Mbappé, palabras "impropias" de una persona con su cargo y dirigidas a una figura que "es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo".

Amarilla afirmó en un mensaje en redes sociales tras la derrota de Paraguay en el citado partido contra Francia que el jugador "es un bruto que ni siquiera aprendió a escribir" y que "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos". "Lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", dijo.

"El Real Madrid CF quiere manifestar su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra nuestro jugador Kylian Mbappé", señaló el club madridista en un comunicado.

El 15 veces campeón de Europa "condena firmemente este tipo de declaraciones, que son impropias de una representante política, y muestra su pleno apoyo a Kylian Mbappé, que es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo".

"Estos comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad. El fútbol y el deporte son escenarios para la igualdad y la solidaridad, y el Real Madrid seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y la violencia sean erradicadas para siempre", sentenció el club que preside Florentino Pérez.