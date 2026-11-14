La RFEF publica 'Érase una vez en América', el cómic de la conquista del segundo Mundial - RFEF

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este sábado el lanzamiento de 'Érase una vez en América', el cómic oficial que cuenta la conquista de la segunda estrella de selección española masculina y que relata además las vivencias y las anécdotas de los internacionales en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La obra, en colaboración con Gersh, iniciará su preventa este sábado con un precio de venta al público de 21,95 euros, mientras que su llegada oficial a los puntos de venta está prevista para el 24 de noviembre.

A través de sus ilustraciones, 'Érase una vez en América' cuenta la historia del segundo título mundialista desde "una perspectiva cercana y diferente". "Las anécdotas del vestuario, la gran convivencia del grupo y los momentos compartidos durante el campeonato cobran vida en una obra que va más allá de los resultados deportivos para mostrar el lado más humano de aquella conquista", explica la RFEF.

Pensado para todos los públicos, el cómic combina el lenguaje visual de la novela gráfica con el relato de hechos reales. El cómic llegará oficialmente a los puntos de venta el 24 de noviembre de 2026 y estará disponible a través de shop.rfef.es, Amazon, El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, Carrefour, Alcampo, estaciones Repsol y tiendas Movistar, así como en librerías, papelerías y quioscos.