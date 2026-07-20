Scaloni: "Se puede jugar bien o mal, pero hemos dado todo"

Lionel Scaloni - Tom Weller/dpa

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) - El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, lamentó la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026 contra España, pero destacó que su equipo, que llegó "un poco justo" físicamente, dio "todo" y supo ceder la corona con grandeza en el MetLife de Nueva Jersey.

"Tristeza pero sabiendo que hemos dejado todo, tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado aquí, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final de Mundial y han competido hasta el final", dijo en la entrevista a pie de campo después de perder 1-0 en la prórroga.

Argentina estuvo muy a merced de una España que perdonó, pero demostró su capacidad de sufrimiento, con varias lesiones durante el partido en busca de otra épica como contra Egipto, Suiza o Inglaterra. "Han sido mejores eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de lo que han hecho. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón", afirmó.

"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar aquí. Agradecer a la gente, a los jugadores y al país decirle que hemos dado todo. Hemos llegado en un momento muy justo, esa es la realidad, pero si dejas todo como hoy es un gran ejemplo. Se pierde y hay que levantarse", añadió.

"Yo sí que me acuerdo del segundo porque cuesta mucho llegar. Nos gustaría haber ganado, agradecimiento y tristeza. Se puede jugar bien o mal pero cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo", insistió tras una reacción tardía que esta vez no fue suficiente para la albiceleste.