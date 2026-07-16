Schweinsteiger: "Van Gaal sería buena opción como seleccionador de Alemania"

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, como comentarista en el Mundial 2026. - Jan Woitas/dpa

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 16 Jul. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger considera que el neerlandés Louis van Gaal, que fue técnico del Bayern de Múnich, sería "buena opción" para el cargo de seleccionador de Alemania "si tiene la energía necesaria" y si fracasa el supuesto acuerdo con Jürgen Klopp.

"Si Louis van Gaal tiene la energía necesaria, entonces sí, al cien por ciento. También sería una buena opción. Es alguien que puede construir algo nuevo y tiene una estructura clara", explicó Schweinsteiger en la cadena ARD.

El campeón del Mundial en 2014 trabajó con Van Gaal en el Bayern entre 2009 y 2011. Un técnico que también tiene experiencia con una selección nacional, con tres etapas al frente de la de Países Bajos, a la que llevó al tercer puesto hace 12 años. "Van Gaal ya ha demostrado con los neerlandeses que siempre puede llevarlos lejos. Si Jürgen Klopp no estuviera en la contienda, Van Gaal estaría en la cima de mi lista", defendió Schweinsteiger.

Sin embargo, según informaciones, existió una reunión 'online' entre el consejo de supervisión de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y el entorno de Klopp, aunque solo fue con fines meramente informativos y no se tomaron decisiones.