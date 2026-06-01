La selección española femenina inicia en Palma su preparación para el duelo ante Inglaterra

Archivo - Mariona Caldentey durante un entrenamiento de la selección española femenina de fútbol - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol ha completado este lunes ante los aficionados su primer entrenamiento en la Ciutat Esportiva Antonio Asensio de Palma, donde el viernes se enfrentará a Inglaterra en la quinta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, con la única ausencia de la delantera Esther González.

Frente a cerca de mil personas, las internacionales españolas, que este mismo lunes llegaron a la concentración, se pusieron a las órdenes de Sonia Bermúdez y su cuerpo técnico para empezar a preparar los partidos ante Inglaterra e Islandia, correspondientes a las jornadas 5 y 6 de la fase de clasificación mundialista.

Las futbolistas completaron una sesión de unos 45 minutos antes de dirigirse a las gradas, donde firmaron autógrafos y se hicieron fotografías con muchos de los aficionados que se han acercado al recinto, con las mallorquinas Cata Coll, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Lucía Corrales como algunas de las más aclamadas.

La única ausencia en el entrenamiento fue la de Esther González, que se incorporará más tarde al grupo después de disputar su último encuentro de liga con el Gotham en Estados Unidos.

La selección volverá a ejercitarse este martes a puerta cerrada, para continuar preparando el duelo del viernes, en el que se medirán con el combinado inglés en el Estadi Mallorca Son Moix (21.00 horas) por la primera posición del grupo A3.