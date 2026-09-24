La selección española sub-20 jugará finalmente contra México en Majadahonda

El Cerro del Espino de Majadahonda (Comunidad de Madrid). - RFEF

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cerro del Espino de Majadahonda (Madrid) acogerá el próximo 30 de septiembre del partido internacional amistoso entre las selecciones masculinas sub-20 de España y de México, según ha anunciado este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web.

"El encuentro, que en primera instancia se iba a disputar en el Estadio Municipal Alfonso Murube de Ceuta, se jugará el miércoles 30 de septiembre a las 20:30 horas en el mencionado recinto majariego", dijo la RFEF sobre "un duelo entre dos de los combinados más potentes de la categoría".

"La selección sub-20, dirigida por Paco Gallardo, se concentrará el domingo por la noche y se ejercitará lunes y martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas", se detallaron los planes en la nota de prensa.

"Será la primera vez que se junte de nuevo este grupo de futbolistas (compuesto mayoritariamente por internacionales de la generación de 2007) que conquistó el pasado mes de julio el Europeo Sub-19 y que competirá, ya el año que viene, en el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán", concluyó el mismo comunicado de la RFEF.

El presidente de la propia RFEF, Rafael Louzán, confirmó el pasado domingo que este partido no podría disputarse en Ceuta. "Lo hemos intentado, pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento. Pero vamos a seguir, porque queremos estar al lado de Ceuta", declaró Louzán desde Málaga, a raíz de una muestra itinerante que permite a los fans de la 'Roja' ver su trofeo de la Copa del Mundo.