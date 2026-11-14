La selección visita a Ander Barrenetxea tras ser operado

Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi y Mikel Merino visitan a Ander Barrenetxea tras ser operado - RFEF

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los internacionales españoles Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi y Mikel Merino han visitado este sábado en el hospital al delantero de la Real Sociedad Ander Barrenetxea, que había sido convocado por Luis de la Fuente para los últimos partidos del grupo de la Liga de Naciones y que se lesionó de gravedad en el último encuentro de LaLiga EA Sports con el conjunto donostiarra.

Esta mañana, su compañero de club y los dos jugadores del Arsenal, ambos exfutbolistas del equipo 'txuri urdin', quisieron apoyar a 'Barrene' después de su operación del viernes en un hospital de Madrid por la lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo derecho que se produjo en el duelo ante el Rayo Vallecano.

Junto a los tres internacionales han acudido también al centro médico Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina; Juanjo González, segundo entrenador; y Óscar Celada, uno de los doctores del combinado nacional. Los seis le desearon una pronta recuperación.

Barrenetxea había sido escogido por De la Fuente como uno de los convocados de la última concentración de 2026 para los partidos ante la República Checa e Inglaterra, pero su lesión truncó la llamada. "Es un orgullo que vengan a visitarte. Son compañeros y amigos que he hecho durante estos años. Se lo agradezco también al cuerpo técnico también por acercarse y preocuparse. Estoy feliz de poder empezar la recuperación", señaló en declaraciones a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).