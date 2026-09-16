La Sub-20 se mete en cuartos del Mundial Femenino

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina Sub-20 continúa con paso firme en el Mundial que se está disputando en Polonia después de clasificarse este miércoles para los cuartos de final después de ganar por 2-0 a Portugal para citarse ahora con Brasil.

El combinado que dirige David Aznar sumó su cuarta victoria en otros tantos partidos y dejó por tercera vez en el campeonato la portería a cero tras un partido tenso donde sacó partido a un tempranero gol y a jugar con una futbolista más toda la segunda parte.

Marisa fue la encargada de poner por delante a la selección española a los nueve minutos y a partir de ahí España se asentó y fue superior a su rival, aunque Laia López tuvo que hacer una intervención de mérito en un mano a mano para evitar la igualada. El travesaño evitó el 2-0 de Elene Gurtubay y cuando el primer acto llegaba a su fin, una dura entrada de Neide Guedes dejó a las portuguesas con diez.

En el segundo tiempo, el combinado nacional pudo encarrilar el choque con un penalti que no aprovechó Daniela Agote y bien detenido por Nair Pina, pero antes de entrar en el tramo final del choque, una internada de Rosalía, elegida de nuevo 'MVP', acabó con un rocambolesco tanto en propia meta y el 2-0 definitivo para citarse el sábado que viene con Brasil por un puesto en semifinales.