Tuchel: "Es importante mantener la fe, mostrar determinación y no rendirse pase lo que pase"

Thomas Tuchel se abraza a Declan Rice tras la clasificación de Inglaterra para octavos de final del Mundial 2026 - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, celebró que su equipo fuese capaz de superar una situación complicada en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cuando tuvo que remontar una desventaja de 0-1 con dos goles de Harry Kane en el tramo final y dejó claro que en estos momentos "es importante mantener la fe, mostrar determinación y no rendirse pase lo que pase".

"En ocasiones, fui muy consciente de la situación en la que nos encontramos. Es un momento del torneo que, si se quiere comparar, podría ser como enero o febrero, cuando juegas un partido fuera de casa en la FA Cup y las cosas se complican. Es importante mantener la fe, mostrar determinación y no rendirse pase lo que pase", señaló Tuchel tras el partido a 'BBC Radio 5 Live'.

El entrenador alemán tiene claro su equipo "merece elogios por eso". "Hicimos precisamente eso y le dimos la vuelta a la situación. Fue algo bien merecido, por cierto, pero nos llevó mucho tiempo", advirtió al respecto.

Además, el preparador de los 'Three Lions' reconoció que "no había tiempo para la duda". "Es fácil decirlo ahora, pero era demasiado intenso como para dudar. Este equipo no aceptó la derrota y eso es lo mejor, no percibí ninguna duda en los jugadores y sentí que estaban haciendo lo que tenían que hacer, que mostraron garra y que volvieron a estar totalmente comprometidos", apuntó.

Tuchel admitió que el partido fue "difícil" al inicio porque recibieron el gol congoleño y no presionaron "bien en los primeros 20 minutos", aunque aseguró que "el compromiso siempre estuvo presente".

"Sentí la confianza de los jugadores, que es la mejor señal, y creamos muchas ocasiones. Quizás un penalti, quizás no, y otra parada tras otra", remarcó.

"Ellos seguían deshaciendo lo que hacíamos, pero siento que con el gol del empate, la dinámica del partido se puso totalmente de nuestro lado, con aún más confianza, y le pudimos darla vuelta al marcador", sentenció el seleccionador inglés.