El danés Frederick Brokfelt-Christiansen, vencedor absoluto del Daikin Madrid Open de Golf Adaptado 2025

Marisol Fernández, Frederick Brokfelt-Christiansen y Begoña Zamorano en la entrega de premios del Daikin Madrid Open de Golf Adaptado 2025 - FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El golfista danés Frederik Brokfelt-Christiansen se adjudicó este domingo la victoria absoluta en la clasificación general del Daikin Madrid Open, prueba referente del golf para personas con discapacidad y que se disputó hasta este domingo en el recorrido del Encín Golf, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Además, según informó la Federación Madrileña de Golf en nota de prensa, David Muñoz Rodrigo se proclamó campeón de Madrid, mientras que Patricia Roldán Cantos fue la ganadora a nivel femenino, y Fernando Vega De Seoane Pallares y Alejandro de Miguel de Diego, los respectivos primeros clasificados en las categoría de silla de ruedas y de discapacidad visual.

"Este torneo es el reflejo de todo en lo que creemos: superación, inclusión y pasión por el deporte. Pero lo más importante son los jugadores. Ver el talento y el compromiso de cada uno de ellos nos inspira a seguir trabajando para que el golf llegue a todos los rincones de nuestra comunidad. El golf no solo es un deporte, es una escuela de vida", celebró durante la entrega de premios Begoña Zamorano, presidenta de la Real Federación de Golf de Madrid.

Por su parte, Marisol Fernández, directora de Marketing de Daikin España, patrocinador principal del evento, recalcó que para la compañía "es un orgullo formar parte de este proyecto". "Apoyar el golf adaptado es apostar por el bienestar y por una sociedad más justa. Los valores de esfuerzo y excelencia que vemos en estos deportistas son los mismos que nos mueven como compañía. Llevamos muchos años vinculados con este torneo y esperamos seguir muchos más", subrayó.

Finalmente, Pablo Cabanillas, responsable del Daikin Madrid Open de Golf Adaptado, apuntó que cada año comprueban "cómo crece el nivel y la participación, lo que demuestra la gran salud de la que goza el golf adaptado en Madrid".