El ganador del Open de España recibirá una invitación para jugar el Masters y el British

Archivo - El español Ángel Hidalgo posa con su trofeo de ganador del Open de España de golf de 2024 - Oscar Manuel Sanchez / AFP7 / Europa Press

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Open de España presented by Madrid, que se disputará entre el 9 y el 12 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, otorgará a su ganador sendas invitaciones para participar en el Masters de Augusta y el Open Británico, según confirmaron este miércoles los organizadores.

Estos recalcaron que este "privilegio" que logrará el vencedor se producirá "tras el histórico acuerdo impulsado por Augusta National Golf Club y R&A", respectivos organizadores de los dos torneos del 'Grand Slam'.

Estas invitaciones también se realizarán con los ganadores de otros cinco Open nacionales (Sudáfrica, Australia, Japón, Hong Kong y Escocia). El objetivo de esta decisión es dotar, tanto al Masters de Augusta como al Open Británico, de presencia de golfistas internacionales de renombre. En el caso del Open de España podrá contar "a corto, medio y largo plazo" con un plantel de jugadores "cada vez de mayor prestigio y calidad".

"El Masters reconoce desde hace tiempo la importancia de contar con representación internacional entre sus invitados", declaró el presidente del Augusta National Golf Club, Fred Ridley, el cual destaca la intención de recompensar a los golfistas. "Nosotros, junto con el R&A, compartimos un compromiso con el golf global y nos enorgullece trabajar juntos. Este anuncio refuerza la intención de ambas organizaciones de recompensar a los mejores golfistas de todo el mundo, incluidos aquellos que consiguen el triunfo en los Open nacionales de mayor renombre", explicó.