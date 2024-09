Jon Rahm: "Es el Open de España de más nivel que he jugado"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm confesó este miércoles que el Open de España que arranca este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid es el de "mayor nivel" de los últimos años, una cita a la que llega sin coger un palo desde hace una semana y casi in extremis después del nacimiento de su tercer hijo.

"Agradecido de lo bien que ha salido todo, de poder estar en casa y llevar a la pequeña a casa y que los niños la conocieran. Me hubiese dado pena tener que irme si estuviese todavía en el hospital, así que gracias a Dios hemos podido hacer todo eso, las dos están en muy buena salud y llegar aquí a tiempo por lo menos para no tener que llegar mañana", confesó ante los medios.

Rahm apuntó que estuvo "preocupado" por su posible ausencia en el Open nacional y confió en sacar un buen nivel a pesar de no coger un palo de golf en una semana. "Ha sido un año muy bueno, diez 'Top 10' de 12, pero una pena que los 'grandes' no hayan sido mejores. Muy contento de conseguir dos victorias en mi primer año y de individualmente ganarlo y lo bien que lo ha hecho el equipo. Tengo mucho más de lo que estar feliz que otra cosa", dijo.

Además, el tres veces campeón apuntó a la edición de mayor nivel con figuras como el estadounidense Patrick Reed, los ingleses Tommy Fleetwood y Tyrrell Hatton o el irlandés Shane Lowry, además del defensor del título, el francés Matthieu Pavon. "Yo creo que sí, de los que he jugado yo, el de más nivel. Va a estar complico (el cuarto título) por el viento de mañana y porque a ver cómo me encuentro para jugar", afirmó.

"Espero que bien, mejor de lo que ha sido esta sesión de cancha esta tarde. No tengo la expectativa de venir y hacer un menos -6, -7 como otros años, pero a ver si tengo un buen día. A ver si me puedo poner en posición media para luego ir a atacar el resto de la semana un poco más fuerte. Es un campo que me gusta, las dos veces que he ganado mayormente ha sido porque desde el 'tee' he salido muy bien y he 'putteado' bien. No he tocado un palo desde el jueves, he llegado aquí a la una, mucho no esperaba", añadió.

Por otro lado, Rahm fue preguntado a la relación del LIV Golf con el resto de circuitos y al fuego cruzado con el DP World Tour en su deseo sobre todo de poder seguir siendo jugador de Ryder Cup. "Mi objetivo no era ser el salvador del golf y no he sido parte de las negociaciones ni discusiones como otros jugadores han sido", comentó.

"No sé si sería tan merecido, pero dentro de lo que es el golf en España, que se me compare con serlo, con el impacto que tuvo o no (Severiano Ballesteros) y el impacto que yo pueda tener, eso sí que es un orgullo y ojalá pueda seguir viviendo y siga creciendo el golf en España", añadió, confiando en que los jugadores tengan "libertad para poder jugar" sin tener que "pedir permiso".

"Poder venir aquí sin problemas y seguir jugando como miembro de la European Tour como soy ¿No? Al final eso es lo que yo espero. Es un tema delicado", apuntó sin hablar de las multas y el litigio con el Circuito Europeo. "No sé mucho. Estas últimas semanas han tenido reuniones en Nueva York, de lo que poco hemos oído. Me imagino que yo, como jugador, sabré muy poco hasta que ya lo anuncien. Soy optimista por los rumores que hay", dijo.