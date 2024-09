Rafa Cabrera-Bello, Victor Perez, Thorbjorn Olsen y Matt Wallace jugarán el Andalucía Masters

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El español Rafa Cabrera Bello, el francés Victor Perez, el danés Thorbjorn Olesen y el inglés Matt Wallace jugarán el Estrella Damm N.A. Andalucía Masters que se disputará del 17 al 20 de octubre en el Real Club de Golf Sotogrande (Cádiz).

El evento, que vuelve al recorrido gaditano después del éxito en su estreno en 2023, será el penúltimo torneo del 'Back 9' del DP World Tour y será decisivo para aquellos que buscan asegurarse una plaza en los 'Play-Offs' del circuito.

Cabrera Bello, jugador de la Ryder Cup cuya última victoria en el DP World Tour llegó en el ACCIONA Open de España de 2021, está encantado con la posibilidad de volver a jugar ante el público español y busca más éxitos en su país.

"Me emociona tener la oportunidad de jugar en casa con el campo lleno. Los aficionados nos apoyan al máximo en el torneo y siempre hay un ambiente magnífico durante toda la semana. El RCG Sotogrande es un campo muy especial y tenemos ganas de afrontar el desafío que supone. Va a ser otra semana memorable y tengo muchas ganas de que llegue octubre", confesó Cabrera-Bello, al que le gustaría repetir su "increíble" en 2021 del ACCIONA Open de España.

Por su parte, Perez, noveno el año pasado, cree que el Andalucía Masters "es un de los grandes torneos" de la parte final de la 'Race to Dubai'. "El año pasado terminé muy bien y el campo estaba fantástico. Tengo muchas ganas de ir a Sotogrande en octubre, en esta fase tan importante de la temporada", advirtió.

Wallace, ya clasificado para los 'Play-Offs' del DP World Tour Championship, llegará a Sotogrande tras ganar hace poco el Omega European Masters. "Esta victoria fue estupenda y tengo muchas ganas de luchar por otro título en este gran circuito. Sotogrande es un campo excepcional y seguro que vivimos una semana divertida", recalcó.

Finalmente, Olesen también tiene ganas de este torneo. "Me apetece mucho volver a España, es un país en el que me encanta jugar y la afición siempre es increíble. Sotogrande cuenta con una gran tradición golfística y sé que el ambiente será muy especial este año. Espero dar lo máximo en esta fase crucial de la 'Race to Dubai'", subrayó.