Rahm: "Hubiese firmado el -3, el campo está muy difícil"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm se mostró optimista con sus opciones en el Open de España después de una toma de contacto de calentamiento y gran nivel, un -3 con el liderato a tres golpes y en un día de viento y condiciones "muy difíciles" en el Club de Campo.

"Aunque hubiese llegado el domingo y en buena forma, hubiese firmado un -3 hoy. El campo está muy difícil y empezar ahí arriba es un gran resultado", dijo ante los medios, explicando su aterrizaje sin tiempo de probar un campo que, por suerte, conoce bien.

El tres veces campeón fue padre el lunes y voló a Madrid sin coger un palo en una semana. "Me pasó en el 3 y el 7, me sentí un poco dubitativo, pero en adelante lo he hecho bastante bien. Pierdes un poco el toque de la cancha, cómo está el campo de condiciones, por lo menos es un campo que conozco y es todo familiar, no me cuesta adaptarme", apuntó.

"Casi me viene mejor a mí que hubiese este viento porque si no estás del todo cómodo con el swing, hay momentos que puede ayudar, porque no puedes pensar mucho en técnica. Me viene mejor que esté así de difícil, porque a mí me hubiese costado el -7 que habría que hacer para estar arriba con sol y 25 grados", añadió.

Rahm quiso pensar de momento en el viernes, seguir con opciones del fin de semana pelear por el cuarto Open de España. "Los aficionados me piden que gane desde el principio. Yo estoy contento de que he llegado y estoy jugando. De lo que he hecho de momento no me puedo pedir más. Era calentar, una vez que llegas al 'tee' del 1 cambia la cosa. Voy entrando en vuelta", explicó.

El campeón de dos 'majors' preguntó de manera irónica "en qué campo estaba jugando" Ángel Hidalgo, por su gran vuelta de líder con -6, y explicó esas ganas de seguir jugando bien el viernes. "Pienso en ganar pero a ver mañana si o jugar bien y estar en el 'Top 10'. Entonces ya me puedo exigir un poco más, pero mañana puede hacer viento también y a ver si puedo bajar de par", terminó.