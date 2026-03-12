El Santander Golf Tour contará con 8 pruebas y empieza el 27 de marzo en Castellón

El presidente de la RFEG, Juan Guerrero-Burgos, en el centro, junto a Alicia Garrido y Víctor Allende, directora del Santander Golf Tour y director de Santander Private Banking España en la presentación del circuito. - SANTANDER GOLF TOUR

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición del circuito profesional femenino Santander Golf Tour contará con 8 pruebas, empezará el 27 de marzo en Castellón y concluirá el 14 de noviembre en Girona, según anunciaron este jueves sus organizadores en la presentación oficial en la sede de la Real Federación Española de Golf (RFEG) en Madrid.

Al acto de presentación acudieron el presidente de la Real Federación Española de Golf, Juan Guerrero-Burgos; Víctor Allende, director de Santander Private Banking España; y Alicia Garrido, directora del Santander Golf Tour.

El presidente de la Real Federación Española de Golf destacó la importancia de este circuito dentro del desarrollo del golf femenino profesional en España, y expresó su agradecimiento a Banco Santander, Deporte&Business y a todos los patrocinadores y campos de golf que hacen posible este proyecto.

"El golf femenino español atraviesa un gran momento y circuitos como el Santander Golf Tour son fundamentales para que las jugadoras sigan creciendo y puedan dar el salto a los grandes circuitos internacionales", señaló.

Por su parte, Víctor Allende, director de Santander Private Banking España, puso en valor la continuidad del proyecto y el compromiso del banco con el desarrollo del golf femenino a través de este circuito. "Para nosotros es un orgullo apoyar un circuito como el Santander Golf Tour, que ofrece a las jugadoras un espacio donde competir, ganar experiencia y desarrollar su carrera profesional. Además, este proyecto nos permite compartir el golf con muchos de nuestros clientes, que disfrutan de jornadas únicas junto a las jugadoras. A todo ello se suma la dimensión solidaria del circuito, que este año apoyará a la Fundación Aladina, una entidad que realiza una labor extraordinaria con niños con cáncer y sus familias", explicó.

Alicia Garrido, directora del Santander Golf Tour, presentó los principales detalles deportivos de la temporada 2026, así como el calendario de pruebas que compondrán esta undécima edición del circuito.

"El Santander Golf Tour sigue creciendo año tras año y batiendo récords. Hemos visitado ya más de treinta campos en España y cada vez son más los clubes que quieren acoger una prueba del circuito. Este año contamos con tres nuevas sedes: Mediterráneo Golf, Golf Xaz y Castillo de Gorraiz, que se suman a campos habituales del circuito como Larrabea, Pedreña, Golf Santander, Zaudín o Empordà. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer a las jugadoras la oportunidad de competir en los mejores campos de España y en condiciones similares a las que encontrarán en los grandes circuitos internacionales, y todo esto es posible gracias a los patrocinadores y colaboradores", destacó.

El Santander Golf Tour comenzará su calendario en Mediterráneo Golf (Castellón) con el Birdie Challenge, que se disputará el 27 y 28 de marzo. Tras la cita inaugural, el circuito viajará hasta Golf Xaz (A Coruña), el 13 y 14 de mayo; y Club de Golf Larrabea (Álava), el 27 y 28 de mayo.

El verano traerá consigo una de las competiciones más relevantes del año, el Campeonato de España de Profesionales Femenino, que se disputará del 16 al 18 de julio en el Club de Golf Castillo de Gorraiz (Navarra), un campo emblemático que acogerá por primera vez una prueba del Santander Golf Tour.

Tras el parón estival, el circuito retomará la competición en el Real Golf de Pedreña (Cantabria), donde tendrá lugar el tradicional torneo en formato dobles el 23 y 24 de septiembre. A continuación, el Santander Golf Tour hará parada en Golf Santander (Madrid) para celebrar una nueva edición del Pro-Am Leyendas.

La temporada concluirá con dos últimas pruebas en el tramo final del año. Zaudín Golf (Sevilla) acogerá la penúltima cita del calendario el 28 y 29 de octubre en formato individual 'stroke play', mientras que el cierre del circuito tendrá lugar en Empordà Golf (Old Course, Girona) del 12 al 14 de noviembre, con la prueba co-sancionada con el LET Access Series, circuito satélite del Ladies European Tour.