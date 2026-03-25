Tiger Woods compite en la TGL y no renuncia a jugar el Masters

Archivo - Tiger Woods celebra su victoria en el Masters de Augusta de 2019 - Bob Andres/TNS via ZUMA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 25 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

El golfista estadounidense Tiger Woods, ganador de 15 'majors', insiste en que no renuncia a jugar el Masters de Augusta, que se disputa del 9 al 12 de abril, porque es un torneo que "ha significado mucho" en su carrera, y recalcó que sigue "intentando" estar a buen nivel físico y sin dolor, pero que su cuerpo "ya no recupera" como cuando era joven.

El jugador californiano se sometió a una operación de espalda el pasado mes octubre, tras haber estado apartado de la competición desde el Open Británico de 2024, y regresó este martes cuando su equipo, el Jupiter Links, cayó derrotado en la final de la TGL, la liga de golf cofundada por él mismo y el norirlandés Rory McIlroy.

Woods sustituyó a Kevin Kisner en el equipo del Jupiter Links para el segundo partido de la final contra el Los Angeles Golf Club, tras la victoria de Los Ángeles en el partido inaugural del lunes. Woods, de 50 años, parecía estar en buena forma física, ya que realizó un par de drives de más de 300 yardas, pero no pudo evitar la derrota por 9-2, ya que Los Angeles, con la pareja inglesa formada por Tommy Fleetwood y Justin Rose, se aseguró la serie al mejor de tres con un partido de antelación.

"Físicamente me sentí bien. Tuve que dar un par de golpes de salida y un par de putts... fue muy divertido formar parte de esto. Nos dieron una paliza al final. Tres 'eagles' seguidos, y no respondimos. Fallé uno corto que podría haber dado pie a la remontada y les dio impulso, y nunca lo recuperamos", señaló Woods posteriormente ante los medios.

Sobre sus posibilidades de jugar el Masters en el Augusta National dentro de dos semanas, el estadounidense recordó que sigue intentando estar a buen nivel físico tras varios problemas de espalda y una rotura del tendón de Aquiles la primavera pasada.

"Lo he estado intentando, pero este cuerpo ya no se recupera como lo hacía cuando tenía 24 o 25 años. Eso no significa que no lo esté intentando; llevo un tiempo intentándolo. El año pasado sufrí un par de lesiones graves con las que he tenido que lidiar y me ha llevado algún tiempo. Sigo intentándolo, yo quiero jugar", aseveró.

El californiano siente además una especial predilección por el Masters, torneo que ha ganado en cinco ocasiones, la última en 2019, siendo el 'major' que más veces ha conquistado. "Me encanta estar allí desde que tenía 19 años, así que ha significado mucho para mí y para mi familia a lo largo de los años y voy a estar allí de todos modos, con 'The Loop' (un nuevo campo corto de 9 hoyos que ha diseñado) que se va a instalar allí, así como con la Cena de Campeones", apuntó.

"Ya veremos cómo va. Entrenaré, jugaré y seguiré intentando mejorar, me siento bien al volver, pero me hubiera gustado que las circunstancias fueran mejores. Así es el deporte, te expones y a veces ganas, a veces pierdes y hay que aceptarlo", sentenció.