Tiger Woods se perderá el Players Championship: "Mi corazón no está realmente en entrenar en este momento"

LONDRES, 5 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

El golfista estadounidense Tiger Woods se perdería el Players Championship de la próxima semana después de asegurar que su "corazón no está realmente en entrenar en este momento", después del fallecimiento de su madre el mes pasado.

"Es la tercera vez que toco un palo desde que falleció mi madre, así que no me he puesto a ello", dijo Woods en declaraciones publicadas por Sports Illustrated, en las que el jugador, de 49 años, se refirió a la muerte de su madre Kultida el mes pasado.

Además, no adelantó cuando llegará su regreso a la competición, algo para lo que todavía no está listo. "Mi corazón no está realmente en entrenar en este momento. He tenido tantas otras cosas que hacer... Una vez que empiece probablemente a sentirme un poco mejor y empiece a meterme en ello, empezaré a mirar el calendario", relató.

El Players Championship tendrá lugar del 11 al 16 de marzo en la base de la PGA en Ponte Vedra Beach, en Florida, en el último año en el que Woods está exento para la competición tras su victoria en el Masters de 2019.