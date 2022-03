El programa #Poderosas regresa a Madrid para combatir el abandono del deporte entre las niñas

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del programa '¡Chicas, el deporte nos hace poderosas!', que tiene como objetivo combatir el abandono de la actividad física y el deporte entre las niñas y jóvenes de entre 12 y 24 años, ha arrancado este lunes con su presentación en el Centro Deportivo Municipal Gallur, en la que han participado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; la delegada de Deporte, Sofía Miranda; y la responsable de Patrocinios Globales de Iberdrola, Elisa Yarte.

En este primer encuentro, casi doscientos estudiantes de diferentes colegios del distrito de Latina han compartido charla con las deportistas Belén Toimil, doble campeona de España y récord nacional de lanzamiento de peso; Loida Zabala, atleta paralímpica de halterofilia adaptada; María López, jugadora internacional de hockey hierba, y Stefy Navarro, campeona del mundo de Parkour en 2019.

Villacís animó a las niñas y adolescentes a practicar algún tipo de actividad deportiva a diario. "El deporte es una herramienta súper eficaz para ponerte a prueba y ver dónde eres capaz de llevar tu cuerpo y a ti misma", indicó. "Necesitamos mujeres fuertes, mujeres que luchen por todo en la vida, que os hagáis de respetar y creáis en vosotras mismas, porque eso os hará poderosas", añadió.

La delegada de Deporte, Sofía Miranda, recordó la importancia de los medios de comunicación para visibilizar el deporte femenino. "No es que no tengamos referentes femeninos en los deportes, sí los hay, pero a veces no se visibilizan en los programas deportivos en televisión", señaló, e insistió en la necesidad de "incorporar" a nuestro día a día "el deporte y hábitos de vida saludable". "Este principio nos va a acompañar el resto de nuestra vida", destacó.

Por su parte, la responsable de Iberdrola, empresa colaboradora del Ayuntamiento en esta iniciativa, Elisa Yarte, explicó que con el programa esperan "contribuir a sensibilizar a niñas, jóvenes y sus familias acerca de la importancia de mantener la vinculación con el deporte a medida que crecen". "Es un compromiso con la creación de nuevos referentes como las deportistas que hoy nos acompañan y que esperamos que inspiren a niñas y niños y en general a toda la sociedad", manifestó.

El programa, enmarcado en las actividades de la ciudad de Madrid como Capital Mundial del Deporte 2022, llegará a todos los distritos de Madrid, en una apuesta del Área Delegada de Deporte por "transmitir a las niñas los valores inherentes al deporte, pero también de empoderarlas, como fuente de autoestima, seguridad y libertad".

El acto contó también con la presencia del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte; la concejala de los distritos de Villaverde y Villa de Vallecas, Concha Chapa; el concejal de Hortaleza y Latina, Alberto Serrano; y la portavoz de Deporte del grupo municipal socialista, Natalia Cera, entre otros.