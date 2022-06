Sofía Miranda: "El interés que muestran las niñas por el deporte es muy grande, pero tienen poco acceso"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, explicó este lunes que gracias al programa 'Chicas, el Deporte os hace Poderosas' perciben que "el interés" que las niñas "muestran por el deporte es muy grande, pero que no tienen acceso".

"Junto a Iberdrola estamos llevando deportistas profesionales a los colegios de Madrid, ellas se sientan con los niños y las niñas y cuentan cómo es su vida y cómo compaginan su vida deportiva con su vida laboral o los estudios y después hacen una sesión de su deporte. Es una experiencia muy enriquecedora porque nos estamos dando cuenta de que el interés que muestran por el deporte es muy grande pero que no tienen acceso para ello", aseguró la concejala durante su intervención en la presentación de la red Sportnet 4 Women, de ADESP y LaLiga.

Sobre esa iniciativa, para Miranda "lo importante no es solo la visibilidad" que dan a las mujeres deportistas, "sino también la experiencia" para los alumnos y para que "las niñas no dejen de hacer deporte y se quiten los estereotipos". "Muchas de ellas probablemente no llegará a ser estadísticamente como Carolina Marín, pero todas se acordarán del día que entrenaron con Carolina Marín, y seguramente seguirán practicando deporte", apuntó.

Sofía Miranda comentó que a su llegada al Ayuntamiento de Madrid se encontró con "un estudio que dice que las mujeres entre los 12 y los 24 años dejan de hacer deporte de manera abrupta", lo que entre otras cuestiones achaca a "la falta de referentes".

Como ejemplo, Miranda utilizó el Mutua Madrid Open, donde "el partido entre Alcaraz y Djokovic de semifinales estaba completamente lleno y al acabar se jugó la final femenina y se quedó vacío". "Eso nos tiene que hacer reflexionar como consumidores de deporte en dónde ponemos la atención, porque los medios pondrán ahí la atención y las administraciones apoyarán", subrayó.

Sofía Miranda participó en la mesa redonda 'Estrategias públicas y privadas para afrontar los retos del deporte femenino español', conducida por la periodista Almudena Rivera y en la que estuvieron presentes la Consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, el director general de la Fundación Deporte Joven, Félix Jordán, el director global de Maketing de Telefónica, Rafael Fernández Alarcón y el director global de Medios, Marca, Publicidad y Patrocinio de Iberdrola, Juan Luis Aguirrezabal.

FÉLIX JORDÁN: "ES NECESARIO INCENTIVAR EL PAPEL DE LA MUJER"

El director general de la Fundación Deporte Joven, Félix Jordán, destacó durante la presentación de Sportnet 4 Women que, como se ve "en el número de deportistas y de mujeres en puestos directivos, es muy necesario incentivarlo" y puso en valor el papel de 'Universo Mujer'.

Jordán explicó que, al ser "esa parte más social del CSD" son quienes se encargan de 'Universo Mujer'. "Es un programa del CSD que gestionamos conjuntamente y en el que nuestro papel es también comunicar y darlo a conocer. Durante este año y pico que estamos trabajando nos estamos dando cuenta de que la mayoría no conoce este programa y está haciendo que la iniciativa privada, a través de la responsabilidad social corporativa, trabaje por la igualdad de la mujer en el deporte", afirmó.

'Universo Mujer', que ya va camino de su tercera edición, utiliza "mecanismos" que "incentivan fiscalmente" los patrocinios en el sector. "El paradigma cambia y se apuesta y se premia a las empresas que apoyan esas iniciativas de deporte femenino. Quién no conoce la Liga Iberdrola u otro tipo de competiciones que sería complicado que pudieran salir adelante solo con ayuda pública", concluyó.