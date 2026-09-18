Acosta manda en la primera toma de contacto con Red Bull Ring

Archivo - Pedro Acosta - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) ha sido este viernes el más rápido de la 'Practice' de MotoGP del Gran Premio de Austria, decimoquinta prueba del Mundial de motociclismo, mientras que el checo Filip Salac (Kalex) y el español David Almansa (KTM) han dominado en las primeras tomas de contacto de Moto2 y Moto3, respectivamente.

Con un crono de 1:28.381, Acosta cerró el día en lo más alto de la tabla de tiempos, por delante del también murciano Fermín Aldeguer (Ducati), que terminó a una décima del de Mazarrón, mientras que el japonés Ai Ogura (Aprilia) completó el 'Top 3' del día.

Los colíderes del campeonato, Marc Márquez (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia), concluyeron la 'Practice' cuarto y quinto respectivamente, ambos a dos décimas del dominador del viernes. Alex Márquez (Ducati), que sufrió una caída sin consecuencias que hizo ondear la bandera roja, fue octavo justo por delante de los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Quartararo (Yamaha), que cierran el 'Top 10' que evita la Q1.

En Red Bull Ring, Acosta se puso pronto al frente de la segunda sesión de la categoría reina y fue, durante gran parte de ella, el único capaz de bajar del 1:29. Subió su apuesta superado el ecuador, metiendo más de medio segundo a sus rivales.

A falta de menos de un cuarto de hora para el final de la acción en Spielberg, justo mientras Marc Márquez se aupaba a la segunda posición de la tabla de tiempos, la caída de Alex Márquez en la curva 1 obligaba a detener la actividad en pista. El de Cervera pudo reincorporarse, con la segunda moto, en el tramo final, donde el baile de tiempos agitó la tabla.

Entre los que deberán pasar por la Q1 se encuentran Pol Espargaró (KTM), que acabó decimoquinto; Alex Rins (Yamaha), que lo hizo decimosexto; y Raúl Fernández (Aprilia), que terminó en la decimonovena plaza.

SALAC Y ALMANSA DOMINAN EN MOTO2 Y MOTO3

Antes, en la Moto2, el checo Filip Salac (Kalex) hacía valer su 1:32.402 para situarse como el piloto más rápido del viernes, por delante de los españoles Iván Ortolá (Kalex), tercero de la general, y Dani Holgado (Kalex), mientras que el líder del campeonato, Manu González (Kalex), acabando el día octavo.

Su principal perseguidor, Izan Guevara (Boscoscuro), consiguió terminar en quinta posición, mientras que Alex Escrig (Forward), séptimo; Alonso López (Kalex), décimo; Dani Muñoz (Kalex), decimotercero; y José Antonio Rueda (Kalex), decimocuarto, también se colaron en el 'Top 14' que evita pasar por la Q1.

Además, Alberto Ferrández (Boscoscuro) fue decimoquinto; Arón Canet (Boscoscuro) concluyó decimoséptimo; Xabi Zurutuza (Forward) decimoctavo; Sergio García Dols (Kalex) vigésimo cuarto; Marcos Ramírez (Forward) vigésimo sexto y Adrián Huertas (Kalex) vigésimo séptimo.

Por último, en la categoría de Moto3, el español David Almansa (KTM), segundo clasificado del campeonato, ha dominado la 'Practice' con un mejor crono de 1:39.668, superando por poco menos de dos décimas al líder de la cilindrada pequeña, su compatriota Máximo Quiles (KTM). El 'podio' español lo completó Álvaro Carpe (KTM), tercero de la general.

Brian Uriarte (KTM) ha sido quinto, con Joel Esteban (KTM), Adrián Cruces (KTM) y Adrián Fernández (Honda), séptimo, undécimo y decimocuarto respectivamente, garantizándose también un puesto en la Q2. Deberán pasar por la Q1 David Muñoz (KTM), Jesús Ríos (Honda) y Marcos Uriarte, que fueron decimoquinto, vigésimo y vigésimo cuarto.