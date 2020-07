Albert Arenas: "Ha sido increíble la carrera, estoy muy feliz"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Albert Arenas (KTM) ha asegurado tras ganar el Gran Premio de España, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que ha sido una carrera "increíble" que le deja "muy feliz" y como líder reforzado, pues ya ganó la carrera inaugural de Catar.

"Ha sido increíble la carrera, cómo he aguantado y cómo ha terminado, el trabajo de equipo increíble, estoy muy feliz. No he buscado destacar ni hacerme ver sin motivo", manifestó en declaraciones a 'DAZN' tras el podio.

"Increíble. La verdad que veníamos aquí muy motivados. Sentía esos nervios de volver, de a ver qué pasa, intentaba mantenerme calmado y hacer el trabajo", reconoció el de Girona, que decidió rodar en solitario en el 'warm up' previo a la carrera y encontró un ajuste "clave" para su moto.

"Esta mañana en el 'warm up' he salido y he vuelto a entrar, he preferido ir solo. He terminado atrás, pero sabía que era buen trabajo de cara a la carrera. He intentado sentirme cómodo, he decidido rodar solo y hemos hecho un cambio que ha sido clave", explicó.

Arenas, que se sobrepuso a un inicio incómodo de carrera, terminó por imponer su ritmo y su criterio. "Al principio de la carrera he tenido varios toques, con Arbolino, con Raúl, con Jeremy... Ha sido un poco raro, no ha molado. Pero he sacado fuerzas y me he puesto delante. He intentado marcar sitio pero siempre lo más legal posible", pidió.

"Si tengo que sacar las armas, las sacaré, pero hay que fomentar el 'fair play' en Moto3. Yo también sé pegar hachazos, en una última vuelta vale, pero no en una vuelta 5; no tiene sentido. Sigo siendo fiel a mi estilo", añadió en este sentido.

Por último, quiso dedicar su victoria a los afectados por coronavirus y a Álex Rins, piloto de MotoGP que se luxó el hombro este sábado. "Dedico esta victoria a quien está sufriendo la pandemia, somos afortunados de estar aquí. Un poco triste correr sin público, pero es lo mejor para todos. También dedico esta victoria a Álex Rins, que seguro que vendrán muchas más victorias para él", auguró.