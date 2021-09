Alberto Puig: "El ADN de Márquez no ha cambiado"

"Lo intenta incluso cuando es casi imposible"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'team manager' del Repsol Honda Team, Alberto Puig, se ha mostrado satisfecho del segundo puesto de Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón, en el que el de Cervera ha demostrado que aunque "no está al 100% de forma física" su "ADN no ha cambiado", y que lo sigue intentando "incluso cuando es casi imposible".

"Marc hizo una carrera fantástica; lo intentó todo y dio todo lo que tenía hasta el último instante. Estamos muy contentos de verlo pilotar de nuevo en cabeza. Sabíamos que Márquez es rápido en Aragón, pero también su rival en esta carrera, Bagnaia, estuvo muy fuerte. Marc ha podido ganar en muchas ocasiones aquí, pero este es un gran resultado teniendo en cuenta el cómputo general de la temporada", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

En este sentido, destacó que están todos "felices" de que "la combinación de Márquez y la Honda RC213V" haya ido "genial". "Hizo una buena actuación y realmente valoramos mucho este segundo podio del año. Aunque no está al 100% de forma física, se las arregló para mostrar el espíritu y la determinación que le han llevado donde está", subrayó. "La actuación de Marc nos da mucha ilusión y motivación para seguir trabajando y desarrollando nuestra moto de cara al futuro, para seguir subiendo de nivel y mejorando", apuntó.

Además, el mandatario de Repsol Honda afirmó que Francesco 'Pecco' Bagnaia, el ganador en MotorLand Aragón estaba "muy fuerte y no cometió errores". "Esperábamos que, si el ritmo hubiese estado en los 1'49, hubiéramos tenido más posibilidades de vencer, pero Pecco estaba pilotando muy bien. El punto importante que sacamos de MotorLand Aragón es que el ADN de Marc no ha cambiado y siempre lo está intentando, incluso cuando es casi imposible, incluso cuando probablemente sabía que la Ducati era más fuerte en la recta. Nunca se rindió y para una marca como Honda, es importante tener un piloto como él", manifestó.

En otro orden de cosas, lamentó la caída de Àlex Márquez y que Takaaki Nakagami y Pol Espargaró no pudieran estar "más cerca de la cabeza". "No fue fácil para Pol. Le faltaban algunas cosas importantes en la moto para su estilo de conducción, y no pudo rendir como lo hizo en Silverstone. El domingo, no pudo dominar la moto como quería. Tenemos que seguir intentándolo y trabajando con él para resolver estos problemas. Falta algo en la combinación Pol-RC213V", relató sobre el de Granollers.

Por último, Puig habló del próximo Gran Premio en Misano. "Creo que todas las carreras son importantes, pero es cierto que la semana que viene también tenemos a Stefan Bradl como 'wild card' y hay un test de MotoGP después del Gran Premio, que, en muchos sentidos, es incluso más importante para nosotros que la carrera. Hemos estado tratando de mejorar nuestra máquina, así que nuestros ingenieros usarán este test para recopilar datos interesantes para poder mejorar la moto para el futuro", finalizó.