Alberto Puig: "Honda no busca excusas, hay un problema a solucionar"

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'team manager' del Repsol Honda Team, Alberto Puig, ha asegurado que ni la marca ni el equipo ni sus pilotos "buscan excusas" al mal momento actual y ha reconocido que hay "un problema" que están intentando solucionar de cara a las próximas citas del Mundial.

"Honda HRC nunca busca excusas y tampoco sus pilotos. Hay un problema, tenemos que solucionarlo y estamos trabajando en ello", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Puig reconoció que no esperaban que Marc Márquez y Pol Espargaró se fueran al suelo y no terminaran la carrera del Gran Premio de Catalunya, el pasado domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"No esperábamos que nuestros dos pilotos cayesen. No es bueno, no hay nada más que añadir. Desde un punto de vista general, no se puede encontrar un punto positivo", reconoció.

Ante ello, promete trabajo y esfuerzo. "Todo lo que podemos decir es que HRC y el equipo están 100% focalizados en resolver estos problemas y tratar de encontrar y crear soluciones para nuestros pilotos", argumentó.

"Ahora mismo, la prioridad es solucionar los problemas. Sachsenring es un circuito donde nuestros pilotos siempre han sido rápidos, especialmente Marc. Todos conocemos su velocidad allí. Pero en este momento, no tenemos las circunstancias perfectas para dar un gran paso entre carreras", manifestó de cara a Alemania, la siguiente cita.

Por otro lado, celebró la vuelta, aunque parcial, del público a la grada en Montmeló. "Este fin de semana vimos al público regresar a las gradas por primera vez en 2021; paso a paso, la situación global se está acercando a la normalidad para todos. Pero para nosotros, no será normal hasta que ganemos de nuevo", manifestó.