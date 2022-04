Aleix Espargaró: "Soy optimista de cara al podio en Jerez"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Aleix Espargaró (Aprilia) aseguró que es "optimista de cara" a subir al podio en el Gran Premio de España que disputará este fin de semana en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, y reconoció que "no era fácil imaginar" que la moto diese el nivel que está dando para situarle tercero del campeonato

"En la última temporada se nos dio muy bien Jerez, estuvimos cerca del podio y la victoria, y espero que con la moto de este año, que ha mejorado bastante, podamos ser más competitivos. Soy optimista de cara al podio, este año las cosas han cambiado para nosotros", explicó Espargaró en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España, donde el año pasado fue sexto.

En lo que va de temporada, el piloto catalán es tercero en el Mundial y llega a la prueba tras conseguir subirse al podio en Portugal. "Me siento bien y estoy disfrutando de esta temporada. Me sentía bien con la moto en pretemporada, pero no era fácil imaginar el alcanzar este nivel", comentó el de Granollers, que aun así sabe que tienen "que mejorar en algunas áreas", pero que en general se encuentra "satisfecho con la moto".

"Ni Aprilia ni yo hemos luchado por el título en el pasado. Tenemos que seguir trabajando, dando el máximo, estando delante en todas las carreras y disfrutando del momento", explicó Aleix Espargaró, que deja la puerta abierta al futuro. "Ya veremos quién es el principal aspirante a ganar en la carrera 15, ahora se trata de disfrutar", afirmó.

El catalán habló también sobre lo difícil que es ganar posiciones, lo que achaca "a los alerones y aerodinámica" porque "es más complicado frenar la moto" yendo en persecución. "Todos los pilotos frenan al límite y es más difícil hacer diferencias. Pero puedes adelantar, en cualquier caso, y puedes hacerlo de manera limpia", explicó el piloto de Aprilia.

El piloto español ve la carrera de Jerez muy reñida, pues en ella "se agrandan las diferencias respecto de los test". "Hay que ceñirse a lo primordial y no forzar, porque las diferencias se marcan en las últimas vueltas", comentó el catalán, que esta temporada logró conseguir la victoria en el Gran Premio de Argentina.

Sobre su futuro, Aleix Espargaró se mostró contento con su equipo, aunque reconoce que todavía es pronto para hablar del tema. "Me hace feliz estar a este nivel con Aprilia. Me encantaría hacer dos años más en MotoGP y me encantaría que fuera con Aprilia pero no tengo una oferta clara sobre la mesa. Solo puedo luchar, intentar ganar, y veremos", concluyó.