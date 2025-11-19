Álex Márquez: "De 2025 me llevo que he sido el único capaz de plantarle cara a Marc"

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) admite que de esta temporada se lleva que ha sido "el único capaz de plantarle cara en pista" a su hermano Marc, lo que le ha permitido "mejorar tanto" en un año que ha afrontado con "más tranquilidad", para ahora sentirse "preparado" para ser candidato al título en 2026.
"Ni yo mismo me lo había preguntado. Creo que es trabajo. Cuando trabajas, cuando das el máximo, sobre todo, en años donde seguramente estaba un poco delimitado o me costaba un poco más por el estilo de pilotaje, allí pude hacer una progresión muy buena como piloto. Y todas esas herramientas que aprendí el año pasado, esos pequeños 'truquitos', me han favorecido", analizó el subcampeón del mundo en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por Estrella Galicia 0,0.
Álex Márquez, campeón del mundo de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019, sintió amor "a primera vista" con la Ducati 2024. "La probé en Montmeló e instantáneamente vi que funcionaba y que iba muy cómodo", recordó como punto de inflexión. "Y, luego, es tener todos los ingredientes, el equipo, esa estabilidad en mi tercer año en Gresini, todos los ingredientes eran perfectos para que pudiera salir una gran competición. Pero hemos mejorado todas las expectativas que teníamos", reconoció.
El de Cervera, de 29 años, derrocha satisfacción después de su mejor año en MotoGP, flamante subcampeón del mundo y doblando los puntos logrados el año pasado. "No he cambiado mucho, honestamente, el enfoque fue exactamente el mismo que otros años. Aunque lo que cambió es enfocar el año con más tranquilidad, sabiendo que tendríamos en el 'box' material muy bueno y una moto que me ayudaba a extraer el cien por cien de mi potencial. Eso es lo que más me ayudó, dependía de mí", agregó.
"He mejorado muchísimo en la constancia. Este final de temporada en circuitos donde he sufrido muchísimo, como Japón, el peor Gran Premio con diferencia, estuvimos sextos, y el año pasado habría sido 12, 13 ó 14. Es ahí donde hemos mejorado, en esa constancia en días malos. Y es el error que me pasó en mitad de temporada, me costó aceptar que tenía que luchar intentar entrar entre los cinco primeros y no por el podio. Esa es la cuenta pendiente de cara al año que viene, pero hemos dado un paso muy importante", explicó.
Aunque de este 2025 se lleva que ha sido "el único capaz de plantarle cara a Marc". "Estamos hablando de Marc Márquez. Hemos sido los únicos que le hemos podido plantar cara en pista, los únicos que hemos cogido el liderato dos veces durante el año. Más aprendizaje me da de cara al futuro, haber luchado con él, haber estado tantas carreras 'cerquita' de él. Y eso es lo que me ha hecho mejorar tanto este año", comentó.
"A partir de aquí intentaremos hacer lo mejor que pueda. Ganar a Marc en un Mundial tan largo de 22 carreras es muy difícil. Es un rival muy duro, te somete a mucha presión y a mucha exigencia. Ves que el título no es imposible y quieres seguir con eso. Ha sido un aprendizaje muy bueno y creo que me va a ayudar mucho en el futuro", defendió.
"LAS EXPECTATIVAS ALTAS MUCHAS VECES PASAN FACTURA"
El año que viene tendrá una Ducati de fábrica en el Gresini, aunque no cree que puede llegar a la espiral de irregularidad que ha afectado a 'Pecco' Bagnaia esta temporada. "Si mi hermano funciona y yo no, honestamente me da la tranquilidad. Tengo lo mismo. ¿Por qué no voy bien? ¿Qué hace mejor? Voy a concentrarme en eso. Tener lo mismo me da la tranquilidad de saber que tendré todos los ingredientes de moto y todo el máximo que se puede tener de Ducati para hacerlo bien", expresó el catalán, que este martes terminó tercero en el test de postemporada de Cheste con el que se dio oficialmente cerrado el 2025 y donde probó por primera vez su futura moto.
"El año pasado empezamos diciendo que hay que estar en el 'top 5'. El año que viene el objetivo será estar en el 'top 3' mínimo, pero al final las expectativas altas muchas veces pasan factura. Primero, a sentirnos bien en la moto, porque si no empiezas el año con objetivos demasiado altos, que están en tu cabeza y eso no suma, eso resta", añadió.
Pero ahora Álex Márquez se siente "preparado" para ser campeón del mundo. "Estoy en un momento con experiencia, de madurez, preparado para poder intentarlo. Es normal que el año que viene la gente nos ponga en las quinielas de favoritos, somos subcampeones, tendremos la moto oficial dentro del 'box'. Me siento preparado, pero va a haber muchos factores que puedan influir", zanjó.