Álex Márquez: "De los años que todo sale al revés aprendes mucho más"

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Álex Márquez (LCR Honda) ha asegurado que en este Mundial 2021, su segundo en la máxima categoría, ha dado un "paso adelante" y ha aprendido mucho de los errores de la moto y de las cosas que no han salido bien, aunque haya podido gozar de varias carreras en la zona de los puntos.

"Creo que he dado un paso adelante, aunque en 2021 hayamos querido ir a derecha y las cosas saliesen a izquierda, y al revés. A veces tienes temporadas así, que todo sale al revés de cómo lo planteas. Son años también en los que aprendes mucho más y también esto te hace valorar aún más los buenos resultados", manifestó en una entrevista facilitada por Estrella Galicia 0,0.

En este sentido, comentó que le ha tocado vivir un año en el que Honda ha sufrido y en el que todos sus pilotos han sufrido. "A final de año le estamos dando la vuelta, pero al principio sufrimos muchísimo. He aprendido de muchas situaciones que hemos tenido y si la moto hubiera ido bien desde el principio, quizá no las hubiera aprendido", explicó.

"En algunas carreras hemos logrado estar en el 'top 10' o 'top 8', que era nuestro objetivo, pero en otras hemos sufrido más de la cuenta. Creo que las cosas han ido peor de lo que esperaba y me ha costado más, pero creo que tengo las cosas mucho más claras", reconoció sobre los objetivos marcados y conseguidos en este 2021 con el LCR Honda.

Álex Márquez aseguró que le gusta la presión y que es cierto que en un equipo de fábrica, como el Repsol Honda Team en el que debutó en 2020, ese efecto es "mayor". "Pero para mí la situación ha cambiado poco. Sigo siendo piloto de HRC. Desde el primer momento me he sentido muy querido y todos en el equipo me han ayudado mucho, así que he sentido poca diferencia", matizó.

En cuanto al anuncio de retirada del responsable deportivo del equipo, Óscar Haro, aseguró que entiende su decisión. "Nos lo quiso decir en el 'hospitality' cuando estábamos todo el equipo cenando. Le dije 'Ahora que vengo aquí, tú te vas'. Es una persona muy importante en el equipo, no sólo a nivel de organización sino también en el ambiente, que es muy importante", reconoció.

"He intentado hacer una apuesta con él para que se quede y está entre que acepta o no acepta, así que lo intentaremos, pero él tiene la prioridad de dedicarse a su familia y entiendo que haya dado este paso", manifestó en este sentido.