Álex Márquez: "Esperaba mucho más de este fin de semana"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) reconoció que esperaba sacar más del Gran Premio de la República Checa que terminó este domingo con un decimoquinto puesto, aunque confía en seguir "aprendiendo" y acercarse a los primeros puestos.

"Ha sido un día duro; esperaba mucho más de este fin de semana, la verdad. A veces, cuando esperas demasiado, puede suceder esto. Pero de todas maneras, hemos aprendido algunas cosas nuevas ya que ésta ha sido la primera carrera con muchos cambios en los neumáticos", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Márquez firmó una buena remontada saliendo desde la última posición pero no le valió para salir contento de Brno. "He perdido mucho tiempo adelantando a Bradl y Smith; realmente ahí se han ido al traste mis opciones ahí", afirmó.

"Después de eso el ritmo no ha estado mal y he aprendido mucho sobre la gestión de los neumáticos. No ha sido el fin de semana que pensábamos pero hemos seguido aprendiendo", añadió.