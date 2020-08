Álex Márquez: "Estoy cerca de los otros rookies y ellos son un buen objetivo"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) se mostró contento con lo que ve como una mejora con respecto a Brno de cara al Gran Premio de Austria de este domingo, donde está "cerca de los otros rookies'", lo cual es un "buen objetivo".

"Estoy mejor aquí que en Brno; desde el primer momento me he sentido muy bien con la moto y he sentido que podía ser más rápido. Nuestro ritmo de carrera parece bueno de nuevo, hay uno o dos detalles que necesitamos confirmar para mañana", dijo este sábado en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera saldrá 18º después de la sesión de calificación. "Hemos mejorado nuestra velocidad a una vuelta, pero no he podido mejorar más con el segundo neumático nuevo por alguna razón. Intentaremos hacer una buena salida mañana y permanecer en el grupo. Estoy cerca de los otros rookies y ellos son un buen objetivo", apuntó.