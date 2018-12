Àlex Márquez: "En general, el test en Jerez ha sido un éxito"

Publicado 25/11/2018 20:25:14 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) calificó como "un éxito en general" las tres jornadas de test realizadas en el Circuito de Jerez Ángel Nieto que le dejaron como el tercer más rápido y tras mostrarse el último día "competitivo con el asfalto completamente mojado".

"Hemos demostrado en el segundo día que somos rápidos en seco y también hoy domingo con el asfalto completamente mojado he sido competitivo, así que, en general, el test ha sido un éxito", apuntó Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán recalcó que fue "importante" encontrarse "de maravilla con el nuevo equipo". "Sólo hemos completado un test, pero estoy emocionado con la nueva era en Moto2 y con lo que puedo conseguir junto al Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS", admitió.

"Esta mañana el circuito estaba mojado y nos ha dado una buena oportunidad de trabajar en la puesta a punto del motor 'Triumph' en esas condiciones, porque es bastante diferente del anterior motor que usábamos en Moto2. Era importante dar información al equipo de cómo se siente y cómo se comporta la moto en mojado", prosiguió el ilerdense.

Posteriormente, las condiciones fueron cambiando y prefirió no arriesga. "Con condiciones mixtas era muy complicado trabajar para sacar buenas coclusiones y los tiempos no han sido muy rápidos. Estamos aquí para aprender y no tomar riesgos", apuntó.

Por su parte, su nuevo compañero de equipo, Xavi Vierge, indicó que la lluvia le brindó "una oportunidad perfecta para probar el nuevo motor Triumph en mojado y hemos podido trabajar en los reglajes y comprender cómo funciona la moto en estas condiciones".

"Ahora nos vamos al parón invernal conociendo cómo funciona esta moto tanto en seco como en mojado y por eso estoy muy contento. Mi ritmo en mojado y en seco ha sido fuerte, lo que me da confianza por haber encontrado ya un buen camino con la nueva moto", agregó.

El catalán celebró igualmente haber tenido "buenísimas sensaciones trabajando con el Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS estos tres días". "Todo el mundo me ha recibido bien y, formar parte de este equipo, es una sensación increíble y nos hemos adaptado al nuevo proyecto muy bien. Ahora es hora de volver a casa y descansar un poco pero, ya estoy pensando en volver a subirme a la moto en 2019 y trabajar duro para ser lo más competitivo posible en la primera carrera en Catar", concluyó.