Àlex Márquez: "Habrá que mantener la calma y sobrevivir con los neumáticos"

Publicado 04/05/2019 16:40:59 CET

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que partirá desde la segunda posición en el Gran Premio de España, ha asegurado que deberá "mantener la calma" en la carrera del domingo, donde además tendrá que "sobrevivir" con sus neumáticos.

"Estoy contento. Una lástima esas 91 milésimas, pero no pasa nada, lo importante es mañana. Creo que por la mañana hemos hecho un muy buen ritmo, así que para mañana estamos preparados. Habrá que mantener la calma, sobrevivir con los neumáticos, pero creo que tendremos una buena oportunidad mañana", señaló en declaraciones a DAZN.

El de Cervera explicó también que había probado una nueva estrategia "a dos gomas". "Quizás no era la más adecuada, pero tenía que probarlo para quedarme tranquilo. Creo que he hecho una buena vuelta, sobre todo al inicio. Al final lo he intentado repetir, pero ya iba muy al límite", finalizó.