Álex Márquez: "He llegado a Catar un poco enfermo, no estoy al 100%"

Publicado 22/02/2020 21:16:14 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) explicó la ausencia de buenos tiempos este sábado en el inicio de los test oficiales en Losail (Catar), por culpa de llegar "un poco enfermo" y no estar "al 100%", saliendo 21º en la tabla de tiempos.

"Lamentablemente he llegado a Catar un poco enfermo. No es nada serio, pero no estoy al 100% y en MotoGP debes estar siempre al máximo. Incluso así hemos trabajado mucho, sobre todo en la configuración de la moto", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El debutante en la categoría reina sufrió una caída apretando su Honda, deseando volver a rodar el domingo. "He sufrido un accidente hoy; así es cómo encuentras el límite cuando eres un debutante, así que no me centro en la caída. Mañana volveremos a trabajar mucho y seguiremos aprovechando al máximo el tiempo", finalizó.