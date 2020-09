Álex Márquez: "Hemos tenido una situación complicada y no pude mejorar mucho mi tiempo"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP, Álex Márquez, del equipo Repsol Honda, reconoció que tuvo una "situación complicada" durante la sesión de calificación del Gran Premio de Catalunya y explicó que no pudo mejorar mucho su tiempo al haber rebajado unas décimas respecto al cronómetro que estableció el pasado viernes.

"Hoy hemos tenido una situación complicada, no he podido mejorar mi tiempo mucho ya que ayer hice un 40.4 y hoy sólo un 40.1. No hemos logrado dar un gran paso entre ayer y hoy, así que estamos un poco atrás", admitió Márquez, que este domingo partirá desde la decimoctava posición en una parrilla de salida que comanda Franco Morbidelli.

"Este domingo disponemos del 'warm up' para probar algo, especialmente en la electrónica para mejorar el agarre trasero. La gestión de los neumáticos será importante, hemos visto en el FP4 que hay algunas diferencias en la velocidad de los pilotos. Todavía el agarre en todo el circuito no es muy alto, así que necesitamos encontrar una solución", añadió el catalán.

Por su parte, su compañero Stefan Bradl no pudo mejorar la actuación del español y saldrá vigésimo. "Hemos tenido un día bastante normal, la caída en el FP4 ha sido un poco desafortunada. Nuestra primera salida en el FP4 ha sido bastante buena y estaba contento con el ritmo. Queríamos probar algunos cambios en la configuración, pero la caída trastocó nuestros planes", afirmó.

"Esperaba un poco más del día de hoy, pero estoy contento en general porque nuestro ritmo en el FP4 es bueno. Espero recuperar pronto algunas posiciones y concentrarme en mi propia carrera; este circuito es siempre complicado, especialmente en estas condiciones más frías", sentenció el corredor germano.