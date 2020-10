Álex Márquez: "La Honda va bastante bien aquí"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) explicó que se siente cómodo en el trazado nacional del Gran Premio de Aragón al igual que su moto se adapta bien, por lo que se mostró contento con el inicio en los libres de cara al domingo.

"Me he sentido bien hoy en la pista, es un circuito que me gusta mucho y normalmente me siento muy cómodo aquí con mi estilo de pilotaje. La Honda también va bastante bien aquí", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera, que fue segundo la pasada semana en Le Mans, comenzó con un octavo puesto en los libres el asalto a MotorLand. "He tenido un accidente de rookie por la mañana, pero por la tarde lo hemos gestionado todo bastante bien y hemos probado algunas opciones diferentes para el neumático delantero", afirmó.

"Mañana por la mañana, incluso con el retraso, creo que será complicado mejorar nuestro tiempo de vuelta con la temperatura que se espera tener, así que he estado trabajando mucho en la FP2 para ponerme en una buena posición para luchar por la Q2. He hecho una buena última vuelta y estoy satisfecho de cómo ha ido, ¡pero nunca se sabe en MotoGP! Veamos qué pasa mañana en la FP3", añadió.