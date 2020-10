Àlex Márquez: "Es importante tener una configuración base para lluvia en el final de temporada"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Àlex Márquez (Repsol Honda) ha recordado que es "importante" tener "una configuración base" para lluvia porque habrá "muchas carreras así" en el tramo final de temporada, después de finalizar sexto en la combinada de tiempos en una jornada de libres sobre mojado en el Gran Premio de Francia.

"Hoy hemos podido probar la moto en mojado, es la segunda vez que pilotamos una MotoGP en estas condiciones. Los neumáticos son realmente diferentes a los de Moto2 y el neumático de lluvia Michelin te da mucha confianza. Normalmente soy bastante rápido en mojado y estoy contento de sentirme bien", señaló en declaraciones a su equipo.

Además, el de Cervera se mostró convencido de que hasta final de temporada pueden tener "muchas carreras así". "Así que es importante tener una configuración base para estas condiciones. El sábado y el domingo creo que serán más fríos que hoy, pero secos; esto podría complicar un poco todo, pero creo que podemos gestionarlo bien", subrayó.

Su compañero de equipo, el alemán Stefan Bradl, solo participó en la segunda sesión del día en Le Mans. "Llegamos aquí después de un importante test en Portimao, contento de ayudar a HRC en Portugal. Debido a esto, hemos llegado tarde hoy y luego, cuando hemos visto las condiciones climáticas que teníamos, hemos decidido que era mejor quedarnos en el box porque teníamos mucho que perder y poco que ganar en esas condiciones. Pero por la tarde me he sentido bastante bien; parece que perdernos la FP1 no nos ha perjudicado. Veamos cómo estará el tiempo mañana y dónde podemos mejorar", finalizó.