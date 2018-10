Àlex Márquez: "Es una lástima no tener la recompensa del podio o de la victoria"

Publicado 23/09/2018 13:26:50 CET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que es una "lástima" no haber podido subirse al podio en la carrera del Gran Premio de Aragón, donde ha terminado cuarto, y ha explicado que caerse de nuevo hubiese sido igual a "muerte" y que hubiese sido "duro anímicamente".

"No ha habido premio. He hecho un pequeño error al principio al tirar demasiado, pero eran mis bazas; lo habíamos hablado así con el equipo. He salido perfecto, pero al final iba muy justo, lo estaba dando todo. Lástima sobre todo la pelea con Baldassarri, porque hemos perdido el contacto con 'Pecco' y si no hubiéramos llegado los tres juntos", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Aún así, el de Cervera está "contento" con el trabajo realizado. "He luchado, lo he dado todo de la primera vuelta a la última, con eso me quedo. Ahora hay que intentar mejorar algunos flecos. Ha sido un fin de semana increíble delante de la afición", apuntó.

Por otra parte, Márquez resaltó la importancia de puntuar tras tres ceros. "Caerse hoy era muerte. Anímicamente hubiese sido duro. Con acabar estoy muy contento. El equipo me ha dicho que lo diese todo de la primera a la última vuelta y que acabase la carrera satisfecho, y así lo he hecho. Lástima de no tener la recompensa del podio o de la victoria, porque hemos estado cerca. En general, ha sido un fin de semana muy bueno", concluyó.