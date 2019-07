Àlex Márquez: "Siempre me iba de vacaciones con mal sabor de boca, ahora estoy motivado"

Publicado 07/07/2019 13:35:00 CET

MARQUEZ Alex (Spa) Marc VDS (Kalex), ambiance, portrait celebration during Moto 2 Catalunya motorcycle Grand Prix 2019 at the Circuit de Barcelona-Catalunya from June 14 to 16, 2019 in Spain

El piloto español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha reconocido que ha vivido un fin de semana "inesperado" en el Gran Premio de Alemania, donde ha remontado desde la Q1 a la pole y ha conseguido la victoria en la carrera de Moto2, sobre todo porque era un circuito que se le daba "mal", y ha afirmado que retomará el campeonato tras el parón veraniego "muy motivado".

"Sinceramente, ha sido un fin de semana un poco inesperado. Hemos ganado pero aún no me lo creo del todo, porque este circuito era nuestro punto débil. En este circuito sufría mucho, no se me daba bien; hemos sufrido durante el viernes y el sábado, que hemos tenido que pasar la Q1 para hacer la pole, y hoy también he hecho la vuelta rápida. Es una recompensa tras lo de Assen", señaló en declaraciones a DAZN.

Ahora, el de Cervera se irá al parón estival al frente de la general de la categoría intermedia, con 136 puntos, por los 128 de un Thomas Luthi (Kalex) que ha cedido el liderato. "Siempre me iba de vacaciones con mal sabor de boca, porque este circuito se me daba mal, así que llegar con una victoria a Brno, que es de mis circuitos favoritos, me hace ir muy motivado, muy feliz y con ganas de que pase rápido el verano", subrayó.

Por último, el catalán dio las gracias a su equipo. "Me han hecho creer que sí se podía aquí", explicó. "Estamos muy fuertes, en la línea buena. El equipo está trabajando genial y podemos decir que estamos fuertes y preparados", finalizó.