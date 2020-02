Álex Márquez: "Soy doble campeón del mundo, no estoy en Honda por casualidad"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez (Repsol Honda) ha defendido que no está "por casualidad" en MotoGP y que su condición de "doble campeón mundial" le da "la tranquilidad de saber que con trabajo y sacrificio se puede llegar a todo", y se ha planteado como objetivos para su primer año en la máxima categoría ser el mejor novato y acabar en el 'Top 10' de la clasificación.

"He sido dos veces campeón del mundo y eso me la tranquilidad de saber que con trabajo y sacrificio se puede llegar a todo y conseguir lo que uno se proponga. Tengo mucha tranquilidad y estoy motivado. Soy doble campeón del mundo y no estoy aquí por casualidad. Las cosas llegarán; con más o menos tiempo, pero llegarán", confió Márquez, que compareció junto a su hermano Marc en la sede de Honda en Madrid.

El pequeño de la saga subrayó que "tener a Marc como compañero es el mejor ejemplo para conocer lo más rápido que pueda la categoría". "Ojalá algún año en el futuro pueda decir que Marc es mi rival porque eso será que he llegado a un nivel alto. Este año, a aprender lo que pueda de mi compañero de equipo", dijo.

En cuanto a su debut en MotoGP, destacó que el equipo le ha "transmitido tranquilidad y que lo importante es que sea una progresión, como es natural para un 'rookie'", para poder "hacer una temporada de menos a más". "Mis objetivos reales para el año son ser 'rookie' del año y estar en el 'Top 10'. Serían buenos resultados para mi primer año en MotoGP", valoró.

Sobre su nueva moto, el piloto de Cervera reconoció que todavía le es "desconocida". "Llevo pocas vueltas con ella. Es una moto difícil que tiene puntos críticos y tengo ganas de probar lo que probaron Marc y Cal (Crutchlow) en el último día de test en Catar para saber cómo es realmente. Por suerte, se dieron cuenta del error que se produjo en pretemporada. Toda la información que hemos recolectado en pretemporada servirá de poco y eso es aún más difícil para un novato", analizó.

En cualquier caso, aclaró que ha "acabado contento al final de la pretemporada". "En Catar fue un test más complicado para todos los pilotos Honda, pero el conjunto ha sido bueno. Ahora hay que ver cómo es la MotoGP en un Gran Premio, qué cosas hay que cambiar, cómo mejorar mi pilotaje, pero con ganas de llegar a Catar a ver si la moto mejora. He intentado aprender de todos los pilotos, sobre todo de Honda porque tenemos la telemetría y ahí es donde se ven las cosas realmente. Pero al final en el circuito cada uno va a lo suyo y hay poco tiempo", concluyó.