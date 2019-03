Àlex Márquez: "Tengo que evitar dar mi rebufo a otros"

Publicado 09/03/2019 20:21:47 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing) reconoció que debe evitar dar su "rebufo a otros" corredores tras conseguir la novena posición en la parrilla de salida de Moto2 para el Gran Premio de este domingo en Catar, que se disputa en el circuito de Losail.

"Estaba un poquito nervioso, pero desde el principio he intentado entender lo más rápido posible los cambios en las condiciones de la pista. He apretado, he intentado mejorar en cada vuelta pero me costaba hacer que los neumáticos alcanzaran la temperatura adecuada", analizó el catalán.

"De cara a las próximas sesiones clasificatorias tengo que aprender a buscar referencias y evitar dar mi rebufo a otros. En cualquier caso estoy contento, el trabajo para la carrera está hecho y bien hecho", recalcó el menor de los Márquez.

De esta forma, el piloto del Estrella Galicia 0,0 confía en que este domingo puedan hacer una "buena salida". "Intentaremos pilotar suave en las primeras vueltas y recuperar posiciones lo antes posible", finalizó.