Álex Márquez: "Veo muchos aspectos positivos en esta carrera"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Márquez (Repsol Honda) ha rescatado "muchos aspectos positivos" pese a finalizar fuera de los puntos en el Gran Premio de Estiria, donde ha "podido aprender mucho" al rodar justo detrás de "muchos pilotos experimentados".

"Hoy he podido aprender mucho, incluso con este resultado que no es el mejor (16º). He seguido a muchos pilotos experimentados y he podido aprender mucho de ellos. Quiero desearle a Maverick lo mejor, parece que está bien, pero ha sido una caída realmente aterradora desde atrás", le deseó a Viñales, quien tuvo que tirarse al suelo al quedarse sin frenos.

Márquez extrajo "muchos aspectos positivos" de la carrera en Austria. "La sensación ha sido mejor y ahora estamos en un punto para mejorar algunos detalles específicos. Necesito seguir perfeccionando mi estilo de pilotaje y este es el objetivo en Misano. Han sido tres semanas intensas, así que ahora será importante recargar energías", concluyó.