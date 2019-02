Ana Carrasco: "Tengo que mejorar muchísimo para llegar a MotoGP o a la máxima categoría de Superbikes"

Publicado 18/02/2019 10:52:32 CET

MÓNACO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La piloto español Ana Carrasco (Kawasaki) tiene claro que su cabeza está únicamente en intentar defender este año el histórico título de la categoría Supersport 300 del Mundial de Superbikes y que todavía tiene que "mejorar muchísimo" para optar a correr en la categoría de MotoGP, por lo que, dada su juventud, no tiene "prisa" antes de afrontar un 2019 donde llevar el número '1' no le da más "presión" ni tampoco "puntos".

"Pienso ahora en el presente y mi cabeza sólo está en la temporada que empieza, en luchar por el campeonato y en ganarlo que es el objetivo. No se sabe donde voy a terminar, mi sueño es correr en la máxima categoría de SBK o de MotoGP, pero me quedan muchos años y tengo que mejorar muchísimo para llegar ahí", expresó Carrasco este lunes a los medios en Mónaco, a donde ha acudido a la Gala de los Laureus como nominada a 'Revelación' del 2018.

De todos modos, insistió en que no tiene "prisa para cambiar de categoría". "Hay que dar los pasos en los momentos oportunos para cuando estemos preparados poder hacerlo bien", admitió, recalcando que se ve "perfectamente" corriendo en la categoría 'reina'. "Soy joven y me quedan años por delante, pero el objetivo es llegar ahí algún día", subrayó.

La de Cehegín decidió quedarse en Supersport 300 y defender su histórico título de 2018 aunque "después de ganar siempre hay muchas opciones" para cambiar. "El abanico se abre y eso es bueno, pero siempre tuve claro que mi prioridad era continuar con Kawasaki, que me dio la oportunidad de poder pelear y ganar un campeonato. Mi sitio ahora mismo está en Kawasaki y lo más correcto era seguir, estoy contenta de repetir", confesó.

Pero Carrasco lo hará de la mano de Provec, un equipo del que destacó su "talento". "Cambiar ha sido un paso importante porque es el mejor equipo del campeonato y tener el respaldo de Kawasaki oficial me ayudará mucho a estar a buen nivel. Cuento con gente alrededor de mucha experiencia que me puede enseñar todo lo que me falta", indicó la murciana.

"Presión no tengo para este año, al final cada año es un mundo y todos empezamos de cero. Ganar un campeonato es complicado porque hay muchos factores y el objetivo ahora es llegar a la primera carrera en Aragón a buen nivel y pelear por la victoria. Ganar el campeonato será la consecuencia de hacer una buena temporada y de no cometer errores", añadió la española sobre la defensa de su título.

En este sentido, recordó que ella siempre ha afrontado "cada año con la aspiración de ganar" y que por llevar el número '1' "no te dan puntos". "Llevar ahora el número uno es a nivel mediático muy importante, pero no afecta a mi nivel de rendimiento ni me presiona más", remarcó, avisando que este año serán "más de 50" en la parrilla y que "el nivel ha subido" por lo que se presenta un año "más difícil".

"CON UN REFERENTE LAS MUJERES PUEDEN CREER QUE ES MÁS FÁCIL LLEGAR"

También se refirió a su hito histórico en un deporte que "hasta la fecha es masculino" pese a que los últimos años "ha cambiado mucho y han ido llegando más mujeres". "El haber conseguido ganar puede ser un poco el antes y después porque ahora todo el mundo ha visto que una mujer puede competir y rendir igual o mejor que un hombre y será más fácil que puedan llegar más mujeres y puedan hacer buenos resultados", declaró.

"Con un referente alguien puede creer que llegar es más fácil. Yo cuando empecé no había mujeres y siempre me he fijado en pilotos masculinos, pero ahora puedo ayudar a que más niñas nos vean y digan que quieren hacerlo para que de 10 a 15 años haya más y que no se pierda el tener un referente femenino", agregó Carrasco, que siempre se ha fijado "mucho en los mejores" como Valentino Rossi, Casey Stoner, que es uno de sus "favoritos", o Marc Márquez. "Pero no en uno concreto porque el perfecto no existe", aclaró.

La de Cehegín reiteró que "dentro del circuito" es un piloto y que "fuera de él" es una mujer. "Mi trabajo en el circuito es el mismo, soy un piloto más y trabajo para conseguir resultados a nivel deportivo. Cuando me bajo de la moto soy una mujer y por eso todo lo que se consigue va abriendo camino a que todas lo tengan más fácil", afirmó la piloto de Kawasaki.

De cara a poder conseguir el Laureus a 'Revelación' del año, reconoció que su nominación le hizo "mucha ilusión" y que ya es "un éxito" el estar entre los candidatos. "Todos me parecen que pueden ganar y mis rivales llevan más recorrido que yo. La elección no será fácil porque todos tenemos posibilidades, sería difícil decir quien estar por delante", opinó.

Carrasco, que no está "nerviosa", aseguró que no está "cansada" de tantos reconocimientos, "recompensa al trabajo del año pasado". "Siempre estoy agradecida de todos los premios recibidos, pero este es uno de los que más ilusión me hade y seguramente sería el más importante", sentenció.