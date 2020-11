Arenas se estrena con su moto de Moto2 en un test en Portimao

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Albert Arenas, flamante campeón del mundo de Moto3, pudo subirse este lunes ya a su montura de Moto2, la Speed Up del Aspar Team, con la que rodó durante un test en el trazado portugués de Portimao.

El gerundense completó un total de 65 giros, firmando un mejor tiempo de 1:43.705, casi cinco segundos mejor que su compañero, el castellonense Sergio García Dols, que también dejó la categoría más pequeña para dar el salto a la intermedia.

"Tengo una sonrisa muy grande y todavía la mantengo después de lo de ayer. Hoy me ha tocado dejarlo de lado y subirme a la moto, y estoy contento, la moto es muy divertida, con más potencia, pero me he ido adaptando poco a poco", comentó Arenas en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán se lo pasó "bien". "He disfrutado en todas y cada una de las vueltas. Quiero dar las gracias al equipo porque hemos podido cerrar la temporada de la mejor manera y encima con este test. Ahora tengo ganas de volver a casa y descansar", sentenció.

Por su parte, García Dols también vivió "un día muy positivo". "Hemos estado trabajando y probando muchas cosas con mi equipo técnico. Estoy contento, he dado pasos adelante durante el día y he rodado en solitario y lo he hecho bastante rápido. Falta mejorar algunas cosas, pero para ser el primer día está muy bien", afirmó.

Arenas y García Dols no fueron los únicos próximos debutantes en Moto2 en 2021 que rodaron en el trazado del Algarve portugués ya que también se estrenaron el madrileño Raúl Fernández, el italiano Tony Arbolino y el japonés Ai Ogura.