Arón Canet recibe el alta médica y disputará el Gran Premio de España en Jerez

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Arón Canet (Kalex) ha recibido el alta médica tras ser operado este lunes de una fractura de radio, por lo que disputará el Gran Premio de España en el Circuito Internacional de Jerez a la espera del 'fit' por Dirección de Carrera.

"Quiero dar las gracias al Doctor Xavier Mir y a su equipo por la operación que han realizado de la fractura de radio. Todo ha salido bien y ahora empezaré con el trabajo de recuperación. Me encuentro aún con bastante dolor y sé que no llegaremos al cien por cien a Jerez y que será un fin de semana de los que tocará sufrir, pero daremos nuestro máximo como siempre", explicó Canet en declaraciones facilitadas por su equipo.

El valenciano fue uno de los que se vio involucrado en la numerosa caída en el Autódromo Internacional do Algarve. Un día más tarde, era operado de la fractura intraarticular de la epífisis distal del radio izquierdo, practicándose una reducción percutánea y fijación interna con tornillos de compresión, según apuntó su equipo FlexBox HP 40 en el comunicado.

El piloto aprovechó para mostrar su disgusto con la segunda carrera que se corrió el domingo. "No se debería haber disputado a siete vueltas faltando quince pilotos, más cuando no tuvimos la culpa del accidente sufrido, ya que no fuimos más rápidos que en otras vueltas ni fue una caída cometida por un error nuestro", admitió Canet.

"Estoy apenado porque creo que Dirección de Carrera debería haber parado la carrera antes y no hacerlo fue el error, pero ya tenemos la mente en la recuperación y tratar de llegar a Jerez", concluyó.