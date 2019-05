Augusto Fernández: "No me esperaba esta primera fila"

Publicado 04/05/2019 16:46:06 CET

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Augusto Fernández (Kalex) ha asegurado que no se "esperaba" conseguir un puesto en la primera fila de parrilla en el Gran Premio de España, donde comenzará tercero, y ha explicado que solo les falta "ajustar" un par de cosas para afrontar la cita en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

"Hemos trabajado mucho en casa y llegaba de la mejor manera posible, pero aun así no me esperaba estar así todo el fin de semana, porque ayer también hicimos muy buenos entrenos. Siempre hemos hecho pocas vueltas, cuidando la mano, no tirando más de tres o cuatro vueltas seguidas, pero tampoco me esperaba esta primera fila", señaló en declaraciones a DAZN.

Por otra parte, el balear afirmó que solo les restan un par de retoques para la carrera del domingo. "Estoy muy contento, gracias al equipo tenemos una muy buena moto para mañana. Falta ajustar un par de cositas que hemos visto ahora", concluyó.