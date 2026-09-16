El australiano Senna Agius ficha por el Tech3 de KTM y completa la parrilla de MotoGP en 2027

El piloto australiano Senna Agius antes de un Gran Premio - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Senna Agius dará el salto el año que viene desde Moto2 a MotoGP para completar la alineación del equipo Tech3 de KTM junto al italiano Luca Marini, un hueco que era el último por cubrir en la parrilla de la categoría 'reina' para el 2027.

Campeón de Europa de Moto2 en 2022, el oceánico dio el salto al Mundial de Velocidad en 2024 y subió al podio en su temporada de debut. Desde entonces, según la web del Mundial "se ha consolidado como uno de los grandes talentos" de la categoría intermedia, "demostrando sus credenciales de cara al siguiente paso de su carrera". En esta campaña, marcha cuarto clasificado a 36 puntos del líder, el español Manu González.

"Hoy se ha cumplido un sueño que he tenido toda la vida: llegar a MotoGP. Han sido muchos años de trabajo duro para alcanzar este momento y estoy increíblemente agradecido a Guenther Steiner y a todo el equipo Tech3 por creer en mí y darme esta oportunidad. Estoy deseando devolverles esa confianza. Sé que el reto que tenemos por delante será grande, pero estoy preparado para aprender, trabajar duro y convertirme en la mejor versión de mí mismo junto a este equipo", subrayó Agius.

Por su parte, Guenther Steiner, CEO de Tech3, apuntó que su nuevo piloto "tiene las cualidades necesarias para dar un paso adelante muy sólido en MotoGP". "Ha demostrado una velocidad y una madurez impresionantes en Moto2, pero lo que realmente nos llamó la atención fue su determinación por seguir mejorando y su actitud ante el trabajo necesario para triunfar", subrayó.

"Estamos construyendo un equipo para una era completamente nueva de MotoGP, y queríamos combinar experiencia con talento joven. Senna representa una parte muy ilusionante de ese futuro. Sabemos que tendrá mucho que aprender, pero estamos preparados para apoyarle durante ese proceso. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Tech3 y deseando verle crecer junto a nosotros", sentenció el directivo.

Finalmente, Nicolas Goyon, Team Manager de Tech3, remarcó que el australiano "ha demostrado a lo largo de su carrera en Moto2 que tiene tanto la velocidad como la mentalidad necesarias para afrontar este nuevo reto". "Todavía es joven, así que tenemos mucho potencial para desarrollarnos juntos y estamos encantados de formar parte de la siguiente etapa de su carrera", aseguró.