Bagnaia busca el título de MotoGP en Sepang ante un 'tocado' Quartararo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) intentará sentenciar este fin de semana el título de la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo en el circuito de Sepang, escenario del Gran Premio de Malasia, penúltima cita del calendario que también tratará de aprovechar el español Augusto Fernández (Kalex) para llegar a Valencia dependiendo de sí mismo en Moto2.

'Pecco' está a punto de devolver no sólo la corona de la categoría 'reina' a la marca de Borgo Panigale 15 años después de su último éxito con el australiano Casey Stoner sino también al motociclismo de su país, que no gana este título desde que Valentino Rossi lo conquistase en 2009.

El de Turín, campeón del mundo de Moto2 hace cuatro años, lo tiene en su mano y prácticamente casi todo pasa por no equivocarse en las dos pruebas que le quedan, algo de lo que no puede presumir su principal rival, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que debe arriesgar porque sólo le vale ganar lo que resta si no media error de su rival, totalmente lanzado desde Assen (Países Bajos).

El actual campeón del mundo perdió el liderato que ostentaba desde el Gran Premio de Portugal y ahora llega al exigente trazado malasio con 14 puntos de desventaja y después de ver como el italiano le terminaba de remontar 91 el pasado domingo en Phillip Island (Australia).

El de Niza sumó su tercer '0' en las últimas cuatro carreras y Bagnaia no falló con un tercer puesto que confirmó su actual potencial y su favoritismo para proclamarse campeón, para lo que principalmente necesita ganar y que el francés no esté en el podio. El 'ejército' de las 'Desmosedici' intentará ayudar en este sentido al líder e incomodar todo lo posible al aspirante en un fin de semana donde la meteorología puede ser clave igualmente.

"Estoy calmado de momento porque sé que nuestro potencial puede ser alto si seguimos trabajando como en la segunda parte de la temporada. Creo que tenemos una gran posibilidad, la presión está ahí y empiezo a sentirla, sólo nos queda rematar la faena", subrayó el italiano en rueda de prensa.

"Las últimas carreras no las he disfrutado demasiado, pero estoy en una posición en la que no tengo que pensar en nada", admitió Quartararo. "Sólo debo empujarme al límite y tener una mentalidad distinta porque tengo la sensación de que no tengo nada que perder. Debo afrontar la carrera yendo al límite desde el viernes, la temporada no ha terminado. La segunda parte ha sido horrible, pero podemos darle un giro", añadió.

Yamaha ganó, con Maverick Viñales, en la última visita en 2019 a Sepang, pero Ducati se impuso en 2017 y 2018 con Andrea Dovizioso, lo que aumenta el optimismo de los dos principales candidatos al título, aunque no los únicos porque tanto Aleix Espargaró (Aprilia) como Enea Bastianini (Ducati) tienen opciones matemáticas, mejores en el caso del español.

El de Granollers tampoco pudo recortar en el Gran Premio de Australia y se encuentra a 27 puntos, por lo que necesita finalizar por delante del líder, lo que no logra desde Sachsenring (Alemania). El catalán fue muy crítico con su equipo tras Phillip Island, pero espera celebrar del mejor modo sus 300 Grandes Premios y ser candidato a pelear por el podio tras ser el segundo más rápido en el test celebrado en Sepang en pretemporada, sólo superado por 'La Bestia', que está a 42 puntos de su compatriota.

Por su parte, el Gran Premio de Malasia será una nueva oportunidad para Marc Márquez (Repsol Honda), que acude reforzado en su ánimo tras lograr su podio 100, y primero de la temporada, en la categoría 'reina' el pasado domingo al finalizar en una brillante segunda plaza.

Las circunstancias favorecieron en Phillip Island al ocho veces campeón del mundo, que se vio con opciones y aparcó el trabajo en la moto para 2023. El catalán ya advirtió que esto no pasará este fin de semana, aunque seguramente pueda seguir confirmando su mejoría.

AUGUSTO FERNÁNDEZ QUIERE LLEGAR LÍDER A CHESTE

Por otro lado, en la categoría de Moto2 también podría haber nuevo campeón del mundo en la figura del japonés Ai Ogura (Kalex), que llega en cabeza a Malasia, pero con una exigua ventaja sobre el español Augusto Fernández (Kalex).

El madrileño se fue al suelo en Phillip Island, una situación que no pudo aprovechar el asiático, que sólo sumó cinco puntos, suficientes para ponerse nuevo líder, aunque con 3,5 de ventaja sobre el piloto de KTM.

Ogura necesita ganar y que Fernández no puntúe para hacerse con el título, por lo que, visto lo sucedido en las últimas carreras, todo apunta a que la decisión final será dentro de dos semanas en el cierre en el Circuit Ricardo Tormo.

Finalmente, en la categoría de Moto3, el español Izan Guevara (GasGas) acabó con la emoción el pasado domingo y ahora la mayor 'emoción' estará en ver quien completa el podio final con su compañero Sergio García Dols con dos puntos de ventaja sobre el italiano Dennis Foggia (Honda) y 18 sobre el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna).