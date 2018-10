Canet: "Estamos preparados para rodar a buen ritmo en carrera"

Publicado 22/09/2018 14:36:20 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se ha mostrado convencido de que podrán "rodar a buen ritmo" en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Aragón, donde partirá noveno, y ha reconocido que durante la sesión de calificación no se ha resentido de su lesión en el hombro.

"He conseguido un buen tiempo, rebajando medio segundo mi mejor registro en esta pista. Se ha rodado muy rápido. Tengo buenas sensaciones con el hombro izquierdo y estamos preparados para rodar a buen ritmo en la carrera de mañana. Seguramente tengamos una carrera en grupo muy luchada este domingo", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero de equipo Alonso López, que partirá vigésimo quinto, se mostró preparado para realizar "una buena remontada". "Estoy contento por cómo ha salido todo hoy; no he tenido más sanciones por superar el límite de la pista. Quizá me haya faltado un rebufo para mejorar más aún mi tiempo. Ahora echo en falta salir algo más adelantado en parrilla. Creo que mañana en carrera tendremos un gran grupo y creo que estamos preparados para hacer una buena remontada", concluyó.