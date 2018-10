Canet: "Hemos logrado un gran ritmo desde el principio"

Publicado 29/06/2018 17:11:12 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha mostrado su satisfacción por haber encontrado "un gran ritmo desde el principio" de la jornada de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Holanda, donde ha marcado el mejor tiempo, y ha destacado la buena marca conseguida "con neumáticos degradados".

"Hoy hemos logrado un gran ritmo desde el principio. Ya tenía ganas de estar primero tras una jornada de viernes y este es uno de mis circuitos favoritos, lo que suma más aún a mi favor. Nuestro tiempo de 1:42.6 es un gran registro para un viernes, pero también estoy contento por haber firmado un 1:43.0 con neumáticos degradados. Mañana intentaremos seguir mejorando", indicó en declaraciones a su equipo.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, señaló sus sensaciones tras ser decimosexto en la combinada de tiempos. "Desde el primer paseo que di el jueves por la pista de Assen, ya me pareció muy interesante y divertida. Tiene curvas muy peculiares que no hay en ninguno de los circuitos en los que ya he rodado este año; es algo que me llamaba bastante la atención y tenía muchas ganas de rodar", manifestó.

"En la FP1 me he centrado en las trazadas, pero me iba mucho a la zona verde. En la segunda sesión me lo he tomado con mayor tranquilidad y he comenzado a rebajar mis tiempos. Todavía debo mejorar mi trazada en alguna curva en concreto, pero espero que con el paso de las sesiones vaya mejorando", concluyó.