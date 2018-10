Canet: "Me ha sorprendido encontrarme tan cómodo sobre la moto"

Publicado 19/10/2018 10:46:17 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha reconocido que le ha "sorprendido" encontrarse "tan cómodo" sobre la moto en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón después de no haber corrido en Tailandia por su lesión en el hombro izquierdo, y ha asegurado que ha ido "de menos a más" en la jornada.

"Durante el día hemos trabajado bastante en encontrar una buena puesta a punto, ya que en 2016 me costó mucho rodar rápido sobre seco. El año pasado fuimos rápido sobre mojado y esta mañana, en la FP1, hemos salido a la expectativa por mi reciente lesión y por no haber corrido en Tailandia. Según he salido a pista, me ha sorprendido encontrarme tan cómodo sobre la moto, aunque poco después he tenido una caída leve", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El valenciano, segundo en la combinada de tiempos, explicó que su rendimiento durante la jornada fue "de menos a más". "Cuando ha comenzado a secarse el asfalto he podido tirar un poco más y terminado en tercera posición. Al parecer, el sábado volverá a llover, así que tendremos que trabajar en encontrar reglajes idóneos para cualesquiera que sean las condiciones de la pista el día de la carrera", subrayó.

Por su parte, su compañero Alonso López, decimoséptimo en la jornada, indicó que ha conseguido rodar "bastante a gusto y rápido" en un circuito nuevo para él. "Lo cierto es que, sobre mojado en la FP2, me ha costado un poco más. Al menos, según parece, la carrera del domingo será sobre seco, aunque la previsión meteorológica anuncia lluvia para el sábado y ello nos obligará a seguir progresando para la sesión clasificatoria", apuntó.

"Creo que todavía podemos mejorar la puesta a punto y eso nos va a ayudar bastante. Sobre el circuito, el segundo y tercer sector me han gustado mucho por las frenadas y los cambios de dirección. En definitiva, me está gustando mucho este circuito", concluyó.